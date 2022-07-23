Стали известны победители Шукшинского кинофестиваля на Алтае

23 июля в селе Сростки прошло награждение победителей Шукшинского кинофестиваля. Церемония прошла на сцене на горе Пикет.

Фильм "Живы ли мы?"

Павел Деревянко взял приз за лучшую мужскую роль в фильме «Подельники». Таисия Вилкова стала лучшей актрисой за роль в фильме «Непослушники».

Режиссер Иван Соснин награжден за лучшую режиссуру в фильме «Иваново счастье». Спецприз получил фильм «Мятный пряник».

Лучшим стал фильм «Живы ли вы?». В нем рассказывается история традиционной татарской семьи.

Родственники встречаются на праздниках, юбилеях, говорят друг другу хорошие слова и обещания и возвращаются каждый в свою жизнь. И вот наступает момент, когда один из родственников заболел и нуждается в помощи семьи.

Победителям в качестве приза традиционно подарили колыванские вазы.

Посмотреть трансляцию с Шукшинского фестиваля в Сростках можно здесь.