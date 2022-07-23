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Жизнь

Стали известны победители Шукшинского кинофестиваля на Алтае

23 июля в селе Сростки прошло награждение победителей Шукшинского кинофестиваля. Церемония прошла на сцене на горе Пикет.

Фильм "Живы ли мы?"
Фильм "Живы ли мы?"
shukshinfest.ru

Павел Деревянко взял приз за лучшую мужскую роль в фильме «Подельники». Таисия Вилкова стала лучшей актрисой за роль в фильме «Непослушники».

Режиссер Иван Соснин награжден за лучшую режиссуру в фильме «Иваново счастье». Спецприз получил фильм «Мятный пряник».

Лучшим стал фильм «Живы ли вы?». В нем рассказывается история традиционной татарской семьи.

Родственники встречаются на праздниках, юбилеях, говорят друг другу хорошие слова и обещания и возвращаются каждый в свою жизнь. И вот наступает момент, когда один из родственников заболел и нуждается в помощи семьи.

Победителям в качестве приза традиционно подарили колыванские вазы.

Посмотреть трансляцию с Шукшинского фестиваля в Сростках можно здесь.

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