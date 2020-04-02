Стало известно, будут ли закрывать границы Алтайского края от Covid-19

Решение о закрытии границ будет незаконным, заявил чиновник.
«Эти меры находятся в зоне ответственности федерального правительства. Перекрытие границ или другие меры по ограничению передвижения граждан между субъектами в нынешней обстановке незаконны. Режим ЧС не установлен», — сказал Снесарь.
Он также добавил, что в Новосибирской области такое решение также не принято — ни фактически, ни юридически, несмотря на сообщения местных СМИ.
Ранее altapress.ru писал, что в сети появилась петиция с требованием закрыть границы Алтайского края из-за пандемии коронавируса.
А глава Республики Алтай Олег Хорохордин направил письмо другим губернаторам Сибири с просьбой не отправлять в Горный Алтай туристические группы.