Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
2 апреля 9°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Стало известно, будут ли закрывать границы Алтайского края от Covid-19

Власти Алтайского края не намерены закрывать границы региона. Об этом в обращениях к правительству неоднократно спрашивали жители края. На вопрос в рамках пресс-конференции онлайн ответил 2 апреля зампред краевого правительства Виталий Снесарь.

Стоп.
Стоп.
unsplash.com

Решение о закрытии границ будет незаконным, заявил чиновник.

«Эти меры находятся в зоне ответственности федерального правительства. Перекрытие границ или другие меры по ограничению передвижения граждан между субъектами в нынешней обстановке незаконны. Режим ЧС не установлен», — сказал Снесарь.

Он также добавил, что в Новосибирской области такое решение также не принято — ни фактически, ни юридически, несмотря на сообщения местных СМИ.

Ранее altapress.ru писал, что в сети появилась петиция с требованием закрыть границы Алтайского края из-за пандемии коронавируса.

А глава Республики Алтай Олег Хорохордин направил письмо другим губернаторам Сибири с просьбой не отправлять в Горный Алтай туристические группы.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость