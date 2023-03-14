14 марта
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Жизнь

Стало известно, чем забито хранилище «Судного дня» Земли

Раскрыты секреты грандиозной постройки на Шпицбергене.

Гречка. Гречневая крупа.
Гречка. Гречневая крупа.
СС0

«Хранилище Судного дня» Земли — неофициальное название Всемирного семенохранилища.

Если случится ядерная война, которая уничтожит растения на Земле, то их можно будет восстановить за счет сохраненных внутри этой постройки семян, пишет mail.ru.

Строительство хранилища началось в 2006 году, а закончилось через два года. Каждая страна получила в нем свой собственный отсек.

Хранилище расположено на глубине 120 м под землей в районе с минимальной тектонической активностью. Контейнеры с семенами находятся за взрывобезопасными дверьми в спецкамерах.

Ранее американский самолет «Судного дня» перебросили в Европу. Борт направили для выполнения операций европейских сил американской армии. Boeing E-6B Mercury — на базе пассажирского Boeing 707−320. Самолет обеспечивает резервную связь с атомными подводными лодками.

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