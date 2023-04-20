20 апреля
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Жизнь

Стало известно, что ни в коем разе нельзя делать сразу после секса

Дело, конечно, интимное. Но лучше все же знать, от чего нужно отказаться после секса.

Секс.
Секс.
CCO

Всю романтику отношений может убить обычный телефон — не нужно сразу за него хвататься, пишет mail.ru.

Говорить о каких-то проблемах тоже лучше не стоит. Как и критиковать партнера.

Ненормально набрасываться на еду. Можно ограничиться йогуртом. Или утолить жажду, выпив бокал воды.

Отворачиваться к стенке и сразу уснуть — тоже не рекомендуется. Лучше насладиться объятиями.

И самое главное — не рассказывайте о своих бывших.

Между тем мужчины, не проявляющие сексуального интереса, рискуют рано умереть. Японские ученые провели исследование среди 20 тыс. жителей страны.

Результаты показали, что 8,3% из примерно 7,7 тыс. испытуемых мужчин и 16,1% из 11,4 тыс. испытуемых женщин не интересовались противоположным полом.

Согласно анализу данных, 9,6% мужчин, не имеющих сексуального влечения, умерли в течение девяти лет. В свою очередь уровень смертности среди сексуально заинтересованных мужчин был меньше и составил 5,6%.

Также идеальное время для секса назвали эксперты. И совместными усилиями ученые раскрыли секрет отличного секса.

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