Стало известно, что у закрытия кондитерской Kuzina были предпосылки

Незадолго до закрытия кондитерской Kuzina в Барнауле, также прекратили свою работу четыре филиала этой кондитерской в Новосибирске, сообщает amic.ru.

Согласно информации из открытых источников, компания имеет задолженности и участвует в ряде судебных процессов. Кроме того, налоговая служба подала иск о банкротстве компании «Ресурсы Питания», которая ранее управляла сетью кондитерских в Новосибирске, как сообщает Business FM Барнаул.

Как отмечала ранее представитель Kuzina Евгения Головкова, претензии налоговой службы не повлияют на работу кофеен, так как все производственные процессы были переведены на другое юридическое лицо — «Виста». Однако у него также имелась задолженность перед ФНС.

Часть кондитерских в Новосибирске всё ещё продолжает свою работу; будет ли их ждать та же участь, что и барнаульскую точку, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что в центре Барнаула закрылась популярная кондитерская.

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