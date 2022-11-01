1 ноября
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Жизнь

Стало известно имя нового директора «Газпром газораспределение Барнаул»

Директором «Газпром газораспределение Барнаул» стал Евгений Григоренко, экс-замминистра строительства Алтайского края, сообщает пресс-служба правительства региона.

Газ.
Газ.
Источник: СС0

Решение о назначении Григоренко директором приняли вместе с правительством региона и руководством компании «Газпром межрегионгаз».

Губернатор Виктор Томенко отметил, что в 2022 году в крае провели большой объем работы, чтобы провести газ в каждый населенный пункт края.

«Евгений Владимирович — человек опытный, у него есть настрой и готовность к работе. Мы будем, как и прежде, оказывать всестороннее содействие, чтобы в Алтайском крае задачи по догазификации успешно решались», — подчеркнул Томенко.

Напомним, ранее директором «Газпром газораспределение Барнаул» был Роман Правдин. Компания является представителем единого оператора газификации и отвечает за реализацию масштабной программы газификации Алтайского края, на которую запланировано потратить почти 60 млрд рублей.

Кроме того, «Газпром газораспределение Барнаул» отвечает за догазификацию — подведение газа к участку в уже газифицированных населенных пунктах.

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