Стало известно имя нового директора «Газпром газораспределение Барнаул»

Решение о назначении Григоренко директором приняли вместе с правительством региона и руководством компании «Газпром межрегионгаз».

Губернатор Виктор Томенко отметил, что в 2022 году в крае провели большой объем работы, чтобы провести газ в каждый населенный пункт края.

«Евгений Владимирович — человек опытный, у него есть настрой и готовность к работе. Мы будем, как и прежде, оказывать всестороннее содействие, чтобы в Алтайском крае задачи по догазификации успешно решались», — подчеркнул Томенко.

Напомним, ранее директором «Газпром газораспределение Барнаул» был Роман Правдин. Компания является представителем единого оператора газификации и отвечает за реализацию масштабной программы газификации Алтайского края, на которую запланировано потратить почти 60 млрд рублей.

Кроме того, «Газпром газораспределение Барнаул» отвечает за догазификацию — подведение газа к участку в уже газифицированных населенных пунктах.