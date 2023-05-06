Стало известно, как не застрять в пробке и объехать ремонтируемый мост в Бийске

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Как проехать по обводному мосту в Бийске?

Если вы едете со стороны Барнаула, то на обводной мост можно попасть на развязке перед въездом в город – вам нужно повернуть налево у заправки «Лукойл». Либо вы можете заехать на мост уже в Бийске. Перед спуском с Больничного Взвоза поверните на улицу Волочаевскую, тоже налево.

"При приближении к обводному мосту в Бийске - главное не уйти на развилке по правой дороге, иначе потом придется возвращаться сюда же через «две сплошные». Выбираем дорогу, которая уходит под виадук", - предупреждают в издании.

Водителям, которые едут с Чуйского тракта, будет проще. Им просто нужно все время следовать прямо, и они попадут на обводной мост.