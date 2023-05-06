Стало известно, как не застрять в пробке и объехать ремонтируемый мост в Бийске

Если вы едете со стороны Барнаула, то на обводной мост можно попасть на развязке перед въездом в город – вам нужно повернуть налево у заправки «Лукойл». Либо вы можете заехать на мост уже в Бийске. Перед спуском с Больничного Взвоза поверните на улицу Волочаевскую, тоже налево.
"При приближении к обводному мосту в Бийске - главное не уйти на развилке по правой дороге, иначе потом придется возвращаться сюда же через «две сплошные». Выбираем дорогу, которая уходит под виадук", - предупреждают в издании.
Водителям, которые едут с Чуйского тракта, будет проще. Им просто нужно все время следовать прямо, и они попадут на обводной мост.
Можно. Для этого на развязке поверните в сторону Бийска. Учтите, что съезжать нужно именно с развязки. Если вы повернете сразу после съезда с моста, то попадете в район Заречья.
На развязке уйдите направо и езжайте прямо до самой пробки. Вам нужно выехать на улицу Горького - она и приведет вас в Белокуриху. Чтобы повернуть туда, занимаем левую полосу.
Водителям следует придерживаться маршрута по улице Волочаевской. Для этого уходите направо, в сторону телевышки и дальше.
В этом направлении по улице Каховской езжайте по всей нагорной части Бийска. Это дорога через частный сектор. Проезжайте прямо два кольца.
Дорога пойдет вниз на улицу Иртышская. Она выведет вас на улицу Социалистическую. По ней езжайте 3 км до пересечения с улицей Кутузова (ориентир – заправка «Эво» и серые новостройки с синей крышей). На перекресте поверните налево и двигайтесь прямо до спуска на понтонный мост.
Для этого придется объезжать пробку на коммунальный мост. По информации издания, она заканчивается примерно на пересечении пер. Коммунарский и улицы Ленина.
Чтобы попасть на понтонный мост, надо уйти с пер. Коммунарский на ул. Ленина и следовать одному из маршрутов:
- Первый – улица Ленина – улица Вали Максимовой – улица Митрофанова (мимо «Ленты») – Зеленый Клин;
- Второй - улицы Ленина – улица Вали Максимовой – улица Вагонная – улица Мерлина – улица Трофимова (налево).
Оба маршрута приведут вас к перекрестку улицы Васильева и улицы Трофимова (ориентир – заправка «Опти»).
При проезде с Зеленого Клина поверните налево. Если едете со стороны улицы Трофимова, то двигайтесь прямо. У магазина «Марии-ра» уходите налево. Эта дорога приведет к спуску на понтонный мост.
Учтите, что проезд по понтонному мосту платный, так как находится в частной собственности. Проезд по нему стоит 40 рублей.
Если вы направляетесь в Республику Алтай, то лучше выбирайте обводной мост. Так ваш путь будет короче и быстрее.
Если вы держите курс на Белокуриху, то езжайте через понтонный мост. Однако если вы решите отправится с него на Чуйский тракт, то будьте готовы к пробке на улице Горького.