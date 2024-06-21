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Жизнь

Стало известно, как сэкономить на электроэнергии

Ангелина Суркова, эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру», поделилась с «Лентой.ру» способами экономии на жилищно-коммунальных услугах (ЖКУ).

Один из способов — отключать от сети приборы, которые не используются постоянно. Даже в режиме ожидания некоторые устройства продолжают потреблять электроэнергию: например, кондиционер — один киловатт-час, а телевизор — 0,7.

Для снижения потребления электричества можно использовать специальные устройства управления энергопотреблением. Они автоматически отключают неиспользуемые бытовые приборы и активируют их при необходимости.

Еще один способ значительно сократить расходы на электроэнергию — заменить холодильник. Современные холодильники потребляют меньше электроэнергии по сравнению со старыми моделями благодаря более эффективным компрессорам и улучшенной изоляции.

При покупке новых электрических приборов следует обращать внимание на их класс энергопотребления, который указан на этикетке. Наиболее эффективными являются приборы с самыми высокими классами, такими как A+++ , A++, A+.

Что касается осветительных приборов, то самыми энергозатратными являются лампы накаливания. Они потребляют много электроэнергии при низкой эффективности. Чтобы сэкономить на оплате жилищно-коммунальных услуг, специалист рекомендует заменить их светодиодными или компактными люминесцентными лампами.

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