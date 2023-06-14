14 июня
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Жизнь

Стало известно, какие звезды приедут на фестиваль Евдокимова на Алтае

Стало известно, кто станет хедлайнером фестиваля "Земляки" 5 августа, посвященного памяти четвертого губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова. Об этом сообщает amic.ru.

Фестиваль «Земляки» имени Михаила Евдокимова, 2022.
Фестиваль «Земляки» имени Михаила Евдокимова, 2022.
Ирина Пергаева.

Традиционный фестиваль памяти актера, юмориста и четвертого губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова пройдет в селе Верх-Обском Смоленского района в начале августа.

Изданию стали известные первые звезды-хедлайнеры, которые выступят на сцене фестиваля. На Алтай приедут Александр Маршал, Денис Майданов, Александр Буйнов, Игорь Саруханов и другие.

Полная программа мероприятий станет известна позже.

В прошлом году почетными гостями праздника были вдова Евдокимова, Галина Николаевна, и губернатор края Виктор Томенко. Из артистов приезжали друзья артиста – актер театра и кино, кинорежиссер Александр Михайлов, актер Александр Панкратов-Черный.

Также в Алтайский край с концертом приедет Ольга Бузова. Она выступит на курорте Яровое.

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