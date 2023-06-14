Стало известно, какие звезды приедут на фестиваль Евдокимова на Алтае

Традиционный фестиваль памяти актера, юмориста и четвертого губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова пройдет в селе Верх-Обском Смоленского района в начале августа.
Изданию стали известные первые звезды-хедлайнеры, которые выступят на сцене фестиваля. На Алтай приедут Александр Маршал, Денис Майданов, Александр Буйнов, Игорь Саруханов и другие.
Полная программа мероприятий станет известна позже.
В прошлом году почетными гостями праздника были вдова Евдокимова, Галина Николаевна, и губернатор края Виктор Томенко. Из артистов приезжали друзья артиста – актер театра и кино, кинорежиссер Александр Михайлов, актер Александр Панкратов-Черный.
Также в Алтайский край с концертом приедет Ольга Бузова. Она выступит на курорте Яровое.