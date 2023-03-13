13 марта
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Жизнь

Стало известно, какой фильм стал лучшим на «Оскар-2023»

95-я церемония награждения кинопремии «Оскар» завершилась в Лос-Анджелесе утром 13 марта.

Премия "Оскар"
Премия "Оскар"
СС0

Статуэтку в номинации «Лучший фильм» получила картина «Все везде и сразу» Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта, передает ТАСС.

Лента повествует о борьбе женщины со злом в параллельных вселенных.

Фильм сочетает элементы комедии абсурда, научной фантастики, боевика, фэнтези и мультфильма.

Примечательно, что «Все, везде и сразу» стал лидером по числу номинаций на «Оскар» в этом году.

Ленту представили в 11 категориях и получила награду в семи из них — в том числе за лучшую режиссуру, лучшую музыку, лучший монтаж и лучший оригинальный сценарий.

Конкуренцию фильму составляли картины «Фабельманы», «Аватар: путь воды», «Говорят женщины», «На Западном фронте без перемен» и другие.

Ранее «Оскар» получил документальный фильм «Навальный».

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