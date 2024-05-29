Напомним, что 22 мая материалы дела передали на рассмотрение судье Калманского районного суда.
Заседание пройдет 3 июня в 14:00. На судебном заседании будет рассмотрен вопрос о продлении меры пресечения обвиняемому. Дело находится в производстве судьи Натальи Федоровой.
Виталий Манишин с 2023 года содержится в следственном изоляторе. Его срок пребывания под стражей неоднократно продлевался.
Ранее сообщалось, почему политеховский маньяк Манишин может избежать пожизненного срока за убийство 11 женщин.
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