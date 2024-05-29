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Жизнь

Стало известно, когда пройдет первое заседание по делу политеховского маньяка

Первое судебное заседание по делу Виталия Манишина, которого обвиняют в 11 убийствах, пройдет в Калманском районном суде 3 июня. Об этом сообщается на сайте суда.

Напомним, что 22 мая материалы дела передали на рассмотрение судье Калманского районного суда.

Заседание пройдет 3 июня в 14:00. На судебном заседании будет рассмотрен вопрос о продлении меры пресечения обвиняемому. Дело находится в производстве судьи Натальи Федоровой.

Виталий Манишин с 2023 года содержится в следственном изоляторе. Его срок пребывания под стражей неоднократно продлевался.

Ранее сообщалось, почему политеховский маньяк Манишин может избежать пожизненного срока за убийство 11 женщин.

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