Следователи не исключают, что обвиняемый в убийстве 11 девушек Виталий Манишин может избежать пожизненного срока.

Во время брифинга следователи, занимавшиеся расследованием дела политеховского маньяка, не исключили возможности того, что Виталий Манишин может избежать пожизненного заключения.

Это связано с тем, что некоторые преступления были совершены в конце 80-х и начале нулевых, и из-за срока давности Манишин может не получить пожизненный срок. Кроме того, маньяк сознался во всех преступлениях и сотрудничал со следствием, что будет учтено при вынесении приговора.

Оперативники, работавшие над делом Виталия Манишина, уверены в справедливости судебного решения. Судить политеховского маньяка будут в Калманском районном суде.

Именно в Калманском районе совершили 10 из 11 убийств, в которых он сознался.

Всего в уголовном деле Манишина 69 томов. В качестве пострадавших указаны 13 человек, а в качестве свидетелей — еще 128.

Как проходил брифинг, можно посмотреть тут.

Ранее сообщалось, что уголовное дело «политеховского маньяка» поступило в Калманский районный суд.

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