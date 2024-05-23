23 мая
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
﻿
Происшествия

Почему политеховский маньяк Манишин может избежать пожизненного срока за убийство 11 женщин

Следователи не исключают, что обвиняемый в убийстве 11 девушек Виталий Манишин может избежать пожизненного срока.

Что следователи говорят про дело пойманного Политеховского маньяка.
Что следователи говорят про дело пойманного Политеховского маньяка.
altapress.ru

Во время брифинга следователи, занимавшиеся расследованием дела политеховского маньяка, не исключили возможности того, что Виталий Манишин может избежать пожизненного заключения.

Это связано с тем, что некоторые преступления были совершены в конце 80-х и начале нулевых, и из-за срока давности Манишин может не получить пожизненный срок. Кроме того, маньяк сознался во всех преступлениях и сотрудничал со следствием, что будет учтено при вынесении приговора.

Оперативники, работавшие над делом Виталия Манишина, уверены в справедливости судебного решения. Судить политеховского маньяка будут в Калманском районном суде.

Именно в Калманском районе совершили 10 из 11 убийств, в которых он сознался.

Всего в уголовном деле Манишина 69 томов. В качестве пострадавших указаны 13 человек, а в качестве свидетелей — еще 128.

Как проходил брифинг, можно посмотреть тут.

Ранее сообщалось, что уголовное дело «политеховского маньяка» поступило в Калманский районный суд.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Открыть Вселенную с «АлтайКосмоФест»
Участвуем в эко-сборе
Живой звук гармошки
Учимся танцевать танго
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость