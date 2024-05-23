Во время брифинга следователи, занимавшиеся расследованием дела политеховского маньяка, не исключили возможности того, что Виталий Манишин может избежать пожизненного заключения.
Это связано с тем, что некоторые преступления были совершены в конце 80-х и начале нулевых, и из-за срока давности Манишин может не получить пожизненный срок. Кроме того, маньяк сознался во всех преступлениях и сотрудничал со следствием, что будет учтено при вынесении приговора.
Оперативники, работавшие над делом Виталия Манишина, уверены в справедливости судебного решения. Судить политеховского маньяка будут в Калманском районном суде.
Именно в Калманском районе совершили 10 из 11 убийств, в которых он сознался.
Всего в уголовном деле Манишина 69 томов. В качестве пострадавших указаны 13 человек, а в качестве свидетелей — еще 128.
Как проходил брифинг, можно посмотреть тут.
Ранее сообщалось, что уголовное дело «политеховского маньяка» поступило в Калманский районный суд.
Самое важное - в нашем Telegram-канале