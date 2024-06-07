Стало известно, когда ранее популярный маршрут снова запустят в Барнауле

Автобус связывает ТЦ «Волна» и «Спартак — 2». Поэтому он пользуется большой популярной среди барнаульцев.
Схема движения маршрута такая:
ТЦ «Волна» – ул. Власихинская – ул. Лазурная – Северный Власихинский проезд – ул. Шумакова – ул. Взлетная – ул. Попова – ул. Взлетная – ул. Сиреневая – ул. Балтийская – ул. С. Ускова – ул. Взлетная – ул. Солнечная Поляна – Павловский тракт – ул. Попова – ул. Энтузиастов – ул. Георгиева – ул. 50 лет СССР – ул. Сухэ-Батора – ул. Малахова – ул. А. Петрова – ул. Северо-Западная – пр. Ленина – площадь Баварина – ул. Мамонтова – ул. Большая Олонская – конечный пункт «Спартак – 2».
Маршрут начнут обслуживать автобусы большой вмести мости марки НЕФАЗ. Часть таких автобусов сейчас ездят по маршруту №1.
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