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Жизнь

Стало известно, когда в Барнауле включат пешеходный фонтан

С 24 июня в Барнаула заработали первые фонтаны, а с 27 июня запустят остальные, рассказали в мэрии.

Светодинамический фонтан.
Светодинамический фонтан.
altapress.ru

В городе уже работают четыре фонтана: «Лилия» и «Космос» на пл. Советов, у театра драмы и у торгового центра «Россия».

Фонтаны будут работать как обычно: с 10 утра и не менее 6 часов в рабочие дни, не менее 8 часов в выходные и праздничные дни, исходя из погодных условий.

«С 27 июня планируется работа 15 городских фонтанов, в том числе любимый горожанами пешеходный фонтан с подсветкой на ул. Панфиловцев, 22, созданный в 2019 году по нацпроекту „Жилье и городская среда“», — добавили в администрации.

Как ранее писал altapress.ru, вечером 7 октября 2019 года состоялся пробный запуск первого пешеходного светодинамического фонтана.

Людям понравилось, хотя днем ранее горожане жестко его раскритиковали.

Реконструкция сквера обошлась в 22,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что фонтан у алтайского драмтеатра в 2020 году станет светомузыкальным.

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