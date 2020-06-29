Стало известно, когда в России откроют кинотеатры

Закрытые с конца марта кинотеатры в России смогут начать работу с 15 июля, сообщает ТАСС.

Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Кинозалы были закрыты с 23 марта по поручению вице-премьера РФ Татьяны Голиковой из-за ситуации с распространением коронавируса.

В Минкультуре России уточнили, что точная дата возобновления работы кинотеатров будет определена после консультаций с региональными властями.

Российские владельцы кинотеатров уже подсчитали свои убытки из-за коронавируса, пишет РИА Новости.

Так, кассовые сборы в 2019 году составили 55,5 миллиарда рублей, рост рынка в текущем году прогнозировали на восемь процентов. Но пандемия и перенос знаковых премьер на 2021 год значительно снизили показатели.

Таким образом, суммарные прямые потери кинотеатров — 48 миллиардов рублей: это без учета потерь доли кассовых сборов дистрибьюторов и продюсеров.

Напомним, что 23 июня в Алтайском крае также открылись музеи, библиотеки и архив.