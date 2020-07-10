Стало известно, кто ляжет в построенные «ковидные госпитали» после разгрома коронавируса

Мурашко подчеркнул, что больничная сеть, которая формируется, однозначно будет использоваться для оказания помощи.
«Внебольничная пневмония существует как заболевание и вне зависимости от коронавирусной инфекции», — уточнил министр в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, такие учреждения будут востребованы для оказания помощи при подъеме заболеваемости гриппом и ОРВИ.
«Зимний период всегда накладывает определенные обязательства на сеть», — добавил Мурашко.
Напомним, в ходе встречи с послом Германии Мурашко заявил, что практически во всех регионах России фиксируют устойчивое снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией.
Ранее в сети появились снимки инфекционного госпиталя Минобороны в Сибири с огромной надписью на крыше.
Накануне в Бурятии произошел скандал: депутат показал недостроенный медцентр для приема зараженных, о завершении которого доложили Путину.
По данным на 9 июля, общее число зараженных COVID-19 в России — 707,3 тыс. человек, из них скончались 10,8 тыс. пациентов.