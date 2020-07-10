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Жизнь

Стало известно, кто ляжет в построенные «ковидные госпитали» после разгрома коронавируса

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, как в будущем используют больницы, построенные для пациентов с коронавирусом, пишет «Парламентская газета».

Самоизоляция. Коронавирус.
Самоизоляция. Коронавирус.
CC0

Мурашко подчеркнул, что больничная сеть, которая формируется, однозначно будет использоваться для оказания помощи.

«Внебольничная пневмония существует как заболевание и вне зависимости от коронавирусной инфекции», — уточнил министр в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, такие учреждения будут востребованы для оказания помощи при подъеме заболеваемости гриппом и ОРВИ.

«Зимний период всегда накладывает определенные обязательства на сеть», — добавил Мурашко.

Напомним, в ходе встречи с послом Германии Мурашко заявил, что практически во всех регионах России фиксируют устойчивое снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Ранее в сети появились снимки инфекционного госпиталя Минобороны в Сибири с огромной надписью на крыше.

Накануне в Бурятии произошел скандал: депутат показал недостроенный медцентр для приема зараженных, о завершении которого доложили Путину.

По данным на 9 июля, общее число зараженных COVID-19 в России — 707,3 тыс. человек, из них скончались 10,8 тыс. пациентов.

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