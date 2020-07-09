Внезапно: глава Минздрава заявил, что во всех регионах снижается заболеваемость COVID-19

Во всех регионах страны фиксируется устойчивое снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе рабочей встречи с послом Германии в России.

«Территория Российской Федерации велика, мы видим, что регионы находятся в разных стадиях инфекционного процесса. Но практически везде фиксируется устойчивое снижение заболеваемости и стабилизация ситуации. Медицинские клиники возвращаются к нормальному режиму работы», — цитирует пресс-центр Минздрава главу ведомства.

Как отмечается в сообщении, опубликованом на сайте Минздрава, основной темой диалога стало обсуждение текущей ситуации в России и Германии, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Посол отметил высокие результаты, достигнутые Россией в лечении и противодействии распространению COVID-19, и подчеркнул важность взаимодействия научных учреждений двух государств в борьбе с пандемией, пишет bfm.ru.

Между тем статистика оперштабов по коронавирусу не такая оптимистичная.

Так, 9 июля 224 случая COVID-19 за сутки выявили в Алтайском крае, 8 июля в регионе зафиксировано 188 заболевших коронавирусной инфекцией. Резкий рост зараженных начался в крае с 4 июля — плюс 92 за сутки, далее соответственно по дням — 115, 124 и 171 по данным на 7 июля. И это после длительного периода, когда фиксировалось в среднем по 70 инфицированных в сутки. Ранее стало известно, что в Алтайском крае усилят контроль из-за натиска коронавируса, поскольку ситуация поменялась кардинально.

Неблагоприятная обстановка и в других регионах СФО — Туве, Красноярском крае, Новосибирской области.