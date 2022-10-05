Стало известно, кто заменит уволившегося ведущего программы «Сто к одному»

Телеведущий Александр Гуревич программы «Сто к одному» покинул проект в марте из-за политических убеждений. Стало известно, кто заменит его.

Александр Гуревич на "Сто к одному".

«Новым ведущим программы „Сто к одному“ на телеканале „Россия-1“ станет Александр Акопов», — отметили в пресс-службе телеканала «Россия — 1».

Как сообщает Starhit, Гуревич вел программу с 1998 года. Но в марте он сказал, что очень трудно шутить и веселиться, не замечая происходящего вокруг.

«Полагаю, и среди гостей нашей передачи, участников игр есть те, кто сегодня чувствовал бы себя иначе», — высказался Гуревич.

В эфире «Россия 1» показывали передачи с участием Гуревича вплоть до 2 октября — записанные до начала спецоперации программы. Но 5 октября телеканал назвал нового ведущего программы.

Ранее стало известно, на экраны выйдет новое шоу с Андреем Малаховым. Подробнее — в материале «Есть еще порох».