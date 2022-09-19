19 сентября
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Политика

Писатель предложил заменить на телевидении Пугачеву и Урганта на энергичных артистов

Культуру надо национализировать и патриотизировать, уверен писатель Роман Антоновский. О чем сообщил в соцсетях. Также он позаботился о «мозгах народа».

Алла Пугачева в клипе на песню "Я летала".
Алла Пугачева в клипе на песню "Я летала".
Олег Влади в youtube.com

Он считает, что композиция «Лепестки» в исполнении Акима Апачева и Дарьи Фрей очень мощная. Антоновский рад, что премьера песни состоялась на Первом канале в программе «Свои».

Дарья Фрей ему напомнила по энергетике Янку Дягилеву. Писатель пожелал также, чтобы Апачев перестал петь на украинском языке. Именно тогда, по мнению Антоновского, тому б цены не было.

«Если вместо Пугачевой и Урганта на Первом канале всегда будет Апачев, Фрей, „Зверобой“, „Калинов Мост“, то и с мозгами у нашего народа все будет в порядке. Так как, эти исполнители выдают одновременно и качественный продукт», — уверен писатель.

Ранее в Госдуме прокомментировали заявление Аллы Пугачевой о признании ее иноагентом. Народная артистка СССР Алла Пугачева «утратила связь с реальностью», уверен Петр Толстой.

Алла Пугачева имеет два ордена «За заслуги перед Отечеством» — II и III степени, лауреат Государственной премии.

Накануне Алла Пугачева попросила Минюст признать ее иноагентом вслед за мужем Максимом Галкиным. Свое обращение к ведомству она опубликовала в соцсетях.

На днях Минюст признал шоумена Максима Галкина физлицом-иноагентом.

Ивана Урганта и Сергея Светлакова не будет в новой части фильма «Елки».

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