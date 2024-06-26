Стало известно, настигнет ли землян магнитная буря вечером 26 июня

Так, колебания магнитосферы с 18:00 по московскому времени составят не более 2 баллов. После 00:00 по московскому времени прогнозируют полный штиль.
Ранее внезапная магнитная буря обрушилась на Землю 24 июня.
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Ученые заявляют, что геомагнитное поле Земли успокоится, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Так, колебания магнитосферы с 18:00 по московскому времени составят не более 2 баллов. После 00:00 по московскому времени прогнозируют полный штиль.
Ранее внезапная магнитная буря обрушилась на Землю 24 июня.
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