Стало известно о судьбе еще одного долгостроя в Барнауле

Администрация Барнаула обсудила с дольщиками строительство многоквартирного жилого дома - долгостроя на ул. Петра Сухова, 34, сообщают в мэрии города.

На предыдущем заседании застройщик утверждал, что строительство завершено на 98%.

Подрядная организация сейчас проходит процедуру перепроектирования наземно-подземной парковки.

После получения положительного результата экспертизы возобновят продажу парковочных мест, жилых и нежилых помещений.

На вырученные средства должны завершить первый этап строительства - то есть сдать дом и заселить его.

Однако, по последней информации от застройщика, получение результатов экспертизы отсрочили из-за полученных замечаний экспертов.

Долгострой на ул. Петра Сухова, 34. 2GIS

Застройщик уверяет, что всю документацию доработали, и есть надежда на положительное заключение в ближайшие дни.

При этом предоставить дольщикам план дальнейших действий с детализацией этапов, сроками завершения и объемами недостающего финансирования застройщик не смог.

Администрация Барнаула уточнит сроки рассмотрения экспертами документов по объекту на ул. Петра Сухова, 34 и проработает варианты получения строительными компаниями финансовой поддержки.

Очередное заседание по долгострою проведут через неделю.

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