Стало известно о судьбе еще одного долгостроя в Барнауле

На предыдущем заседании застройщик утверждал, что строительство завершено на 98%.
Подрядная организация сейчас проходит процедуру перепроектирования наземно-подземной парковки.
После получения положительного результата экспертизы возобновят продажу парковочных мест, жилых и нежилых помещений.
На вырученные средства должны завершить первый этап строительства - то есть сдать дом и заселить его.
Однако, по последней информации от застройщика, получение результатов экспертизы отсрочили из-за полученных замечаний экспертов.
Застройщик уверяет, что всю документацию доработали, и есть надежда на положительное заключение в ближайшие дни.
При этом предоставить дольщикам план дальнейших действий с детализацией этапов, сроками завершения и объемами недостающего финансирования застройщик не смог.
Администрация Барнаула уточнит сроки рассмотрения экспертами документов по объекту на ул. Петра Сухова, 34 и проработает варианты получения строительными компаниями финансовой поддержки.
Очередное заседание по долгострою проведут через неделю.
Ранее мы рассказывали, что случилось с элитным скандальным недостроем в центре Барнаула.