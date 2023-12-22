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Жизнь

Стало известно, сколько денег направили в 2023 году на обновление дорог в Алтайском крае

Сообщается, что в Барнауле отремонтировали 12 улиц, еще 5 в Новоалтайске, а в Бийске обновили 21 объект.

Разметка. Дороги. Дорога.
Разметка. Дороги. Дорога.
barnaul.org

"Катунь 24" сообщает, что за 2023 год обновили 131 объект, а основными стали направления, входящие в опорную сеть Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловское — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области, Алтай — Кузбасс, Павловск — Камень-на-Оби — граница Новосибирской области, Крутиха — Панкрушиха — Хабары — Славгород — граница Республики Казахстан.

В целом за период от 2019 до 2023 года обновили около 2,5 тысяч километров автодорог местного и краевого значения, это сделали в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги".

Ранее мы сообщали, что барнаульские дороги обрабатывают противоголедными средствами.

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