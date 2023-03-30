30 марта
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Жизнь

Стало известно, сколько дорог отремонтировали за месяц в Барнауле

Дорожники Барнаула продолжают ремонт дорог с помощью холодного асфальта, сообщают в мэрии.

Ремонт дорог.
Ремонт дорог.
barnaul.org

Ремонтные работы дорожники начали в конце февраля и проводят их ночью — для удобства граждан. За месяц отремонтировали уже 280 кв. м почти на 40 участках в разных районах города.

В ночь на 30 марта починили участок дороги на Южном тракте, на который жаловались барнаульцы, а также дорогу возле трамвайных путей на Красноармейском-Ползунова.

В ночь с 30 на 31 марта предстоит отремонтировать участок на Калинина-Сизова.

Ранее барнаульцы пожаловались, что на улицах города вместе со снегом исчезли дороги. В глубокую яму проваливаются автомобили.

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