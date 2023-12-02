Стало известно сколько мандаринов можно есть в сутки

Врач-эндокринолог МНОЦ МГУ, кандидат медицинских наук Зухра Павлова рассказала сколько цитрусовых можно съесть за день.

Lenta.ru поделились о том, что врачи советуют есть не больше пяти небольших мандаринов в день. Также отметили, что при соблюдении нормы мандарины могут принести пользу.

Помимо этого, врач отметила, что стоит разделить потребление цитрусовых на несколько приемов пищи. Мандарины стимулируют аппетит, поэтому есть их стоит уже после основного приема пищи.

Несмотря на то, что эти фрукты считаются низкокалорийными, в них содержится много сахара. А в умеренных количествах можно потреблять не только дольки мандаринов, но и кожуру, добавляя ее в воду.

Специалист также отметила, что цитрусовые содержат витамины А и С помогут укрепить кости и иммунитет.

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