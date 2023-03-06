Стало известно, сколько строители получают в Алтайском крае и как зарплата может стать выше

Средняя заработная плата в строительстве за первые одиннадцать месяцев 2022 года составила 31,9 тыс. рублей — на 13% выше, чем в предыдущем году, сообщил исполнительный директор Союза строителей Вячеслав Ширшов. И ее можно еще увеличить.

Среднемесячная номинальная заработная плата в отрасли в ноябре составила 39,9 тыс. рублей — по сравнению с аналогичным периодом предыдущего 2021 года она увеличилась на 34%.

Ранее в регионе предлагали повысить коэффициент индексации величины прожиточного минимума для расчета месячной тарифной ставки строителя первого разряда с 1,2 до 1,35.

Такое изменение могло увеличить начальную максимальную цену контрактов по строительству и капремонтов социальных объектов в Алтайском крае.

«Это приблизило бы показатели заработной платы в сметах к реальным цифрам и стало бы реальной поддержкой строителей, — комментирует Вячеслав Ширшов. — однако письмо заместителя начальника Главгосэкспертизы России по ценообразованию предписывает использовать коэффициент в размере 1,2».

При этом в других регионах он заметно выше: в Новосибирской области — 1,37, в Кемеровской области — 1,45, отмечает эксперт.

Союз строителей обращался в краевое правительство с просьбой подготовить письмо в федеральный Минстрой, которое бы обосновало необходимость увеличить коэффициент индексации.

Также стало известно, что объем работ в сфере строительства в 2022 году составил 79,4 млрд рублей. Это на 8% меньше, чем в 2021 году.