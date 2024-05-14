Стало известно, в каком возрасте люди считают себя самыми несчастными. Выход из положения

В течение жизни мы проходим сквозь различные возрастные кризисы. Однако недавнее исследование показало, в каком именно возрасте люди считают себя самыми несчастными на свете.

Ученые установили, что в 47 лет самая черная и несчастная жизненная полоса. Причем исследования проводились в 132 странах мира.

Устанавливалась взаимосвязь между между возрастом и ощущением счастья, указывает mail.ru. Был составлен даже специальный график.

Кривая

График зависимости счастья от возраста представляет U-образную кривую. Самая нижняя точка этой кривой приходится на возраст 47 лет и два месяца.

После того как люди проходят этот «кризис среднего возраста», дела у них начинают идти лучше и жить становится веселее.

Рекомендации

Нужно активно заняться собой — начать более правильно питаться, больше спать и двигаться, чаще выбираться на природу. Все это поможет одолеть депрессию. Учитывая, что 47 лет — совсем не старость.

Ранее сообщалось, что уровень счастья россиян достиг максимума.

Среди причин для счастья респонденты назвали наличие семьи, собственное здоровье и жизнь близких, а также дети и хорошая работа.

Несчастными людей делают плохое положение дел в стране и нехватка материальных средств, проблемы со здоровьем, отсутствие стабильности и задержки зарплаты.

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