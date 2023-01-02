Станьте «тюленем». Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

«Понедельник идеально подходит для разгрузочного дня. А вторник — для приятных мероприятий, процедур. В среду можно сделать важные дела. С четверга и до конца недели общаться и соображать будет сложнее. Проведите Рождество в спокойной обстановке», — такой распорядок обозначила барнаульский астропсихолог Светлана Черемисина. Что измениться в нашей жизни на этой неделе — в материале altapress.ru .

Как отметил астропсихолог, подарить свои идеи и лайфхаки миру предстоит Ракам. Комплименты и аплодисменты же достанутся обворожительным Козерогам, перед магией которых никто не сможет устоять.

К Рождеству Львов потянет на что-то мистическое, говорит Светлана Черемисина. «Устройте конкурс фокусников, займите детей. Воздержитесь от раздражения и гнева», — советует она.

Отдохнуть от работы и побыть с близкими потребуется Рыбам. Тельцам же эксперт рекомендует отправиться в спортзал или на пробежку. «Сейчас вам легко будет заниматься своим телом. Не обращайте внимания на то, что никто вам не составит компанию», — говорит собеседница.

Она добавила, что у Овнов найдется время и желание на приготовление еды — близкие будут в восторге от кулинарных шедевров. Заняться разборов шкафа и избавиться от лишнего Черемисина порекомендовала Девам. Правда, заметила, что наведение порядка лучше не доводить до ремонта или генеральной уборки.

«Вы прекрасно справитесь с украшением дома и и сможете устроить отличный вечер для гостей», — обращается астропсихолог к Весам. Близнецов же она просит выключить голову и полежать «тюленем» — поможет очистить мысли и думать лучше.

«Проведите праздники с партнером наедине. Окунитесь в счастье близких отношений. Почувствуйте себя счастливыми просто так, не от ярких достижений», — призывает Светлана Черемисина Водолеев. Довериться второй половинке и позволить заботиться о себе она посоветовала Скорпионам.

«Вернитесь к старым контактам, — обращается собеседница к Стрельцам. — Расставьте точки над „i“, поговорите по душам».