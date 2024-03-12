Статистика дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов

По данным Госавтоинспекции Алтайского края, за первые месяцы 2024 года в регионе произошло 93 наезда на пеших участников дорожного движения. При этом в каждом третьем случае виной всему была неосторожность самого пешехода. Рассказываем, какие есть основные факторы опасности для разных категорий пешеходов и как обезопасить себя.

Простые правила для пешеходов, позволяющие избежать аварийно-опасных ситуаций на дороге

Дорога — это всегда зона повышенной опасности не только для водителей транспортных средств, но и для пешеходов. Поэтому пешим участникам дорожного движения всегда стоит быть предельно внимательными и ответственными. Рассмотрим несколько рекомендаций, которые помогут избежать дорожно-транспортных происшествий:

Передвигаться можно только по тротуарам, пешеходным дорожкам, а при их отсутствии — по обочинам. Переходить дорогу необходимо только в строго установленных местах — на регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходах. При этом перед выходом на проезжую часть стоит удостовериться в безопасности перехода и убедиться в том, что автомобили во всех рядах Вас заметили, а главное остановились. При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрёстка разрешается переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках без разделительной полосы и ограждений там, где она хорошо просматривается в обе стороны. При движении в темное время суток или условиях недостаточной видимости необходимо использовать световозвращающие элементы. Подобные аксессуары позволяют водителям своевременно заметить пешехода на проезжей части и применить торможение, а, следовательно, снижает риск возникновения дорожно-транспортного происшествия. При движении не следует отвлекаться на телефонные разговоры, SMS, наушники и другие гаджеты. Отвлечения внимания даже на несколько секунд способно привести к возникновению аварийно-опасной ситуации. Так, например, человеку, идущему в наушниках, сложно различить шум громкостью до 85 децибел, поэтому ему будет трудно услышать звуковой сигнал и даже визг тормозов. Рекомендуется использовать элементы одежды, не ограничивающие обзор при движении, так как есть риск не вовремя заметить автомобиль и оценить дорожную обстановку. На остановках общественного транспорта, во избежание падения, не подходите близко к проезжей части дороги.

Пешеходный переход. Фото: ru.freepik.com, автор studio4rt.

Ответственность пешеходов за нарушение правил дорожного движения

В соответствии с КоАП РФ за нарушение пешеходами Правил предусмотрено предупреждение или административный штраф в размере 500 рублей. Но главное пешим участникам дорожного движения стоит помнить, что, пренебрегая транспортной дисциплиной, они могут поплатиться своим здоровьем и жизнью.

Риску оказаться в опасной ситуации на дороге подвержены все: дети, взрослые, пожилые люди и инвалиды.

В Госавтоинспекции Алтайского края рекомендуют родителям ежедневно напоминать детям о правилах перехода через дорогу, а также отрабатывать с ними безопасные маршруты от дома до школы и обратно.

Пожилым людям необходимо ходить не торопясь, не ускорять шаг перед пешеходным переходом, не бежать за общественным транспортом и внимательно следить за сигналами светофора и движением автомобилей. Уважаемые пешеходы, помните, что от ответственности и предусмотрительности каждого участника дорожного движения зависит безопасность на дорогах!

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