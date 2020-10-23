Цыпленок жареный, цыпленок пареный: как устроены столовые на крупных производствах и чем там кормят рабочих

Попасть в столовые барнаульских промышленных предприятий оказалось тем еще квестом. Где-то до сих пор действуют коронавирусные ограничения («чужих не пущать!»), а где-то просто отказались общаться без видимых причин (или причины были в самих столовых). Но два крупных предприятия — Барнаульский пивзавод и «Алтайтара» — с гордостью показали святая святых, где рождаются борщи и булочки с корицей.

Арбуз — это традиция

Столовую на Барнаульском пивоваренном заводе мы посетили в сентябре, когда дары природы радуют не только дачников, но и заводчан.

Первое, что бросается в глаза при входе в столовую на заводе, — это пластиковые щитки на каждом столе. Поделил их на две части коронавирус: согласно ограничительным мерам, сидеть за одним столиком могут только два человека.

Столовая Барнаульского пивоваренного завода. Анна Зайкова. Столовая Барнаульского пивоваренного завода. Анна Зайкова. Столовая Барнаульского пивоваренного завода. Анна Зайкова.

Вторая особенность столовой — это арбузы. Порезанная дольками ягода красуется на раздаче и возвышается горой на тележке.

— Арбузы — добрая осенняя традиция для заводской столовой: каждый год вплоть до снега все желающие могут угоститься сочной вкусной ягодой, — делится заведующая заводской столовой Светлана Красилова.

На часах около 10 утра, еще идет время завтрака. На раздаче предлагают традиционную молочную рисовую кашу или запеканку. По готовности выносят основные блюда — гарниры, горячее. Ими тоже можно позавтракать.

Столовая Барнаульского пивоваренного завода. Анна Зайкова. Столовая Барнаульского пивоваренного завода. Анна Зайкова. Столовая Барнаульского пивоваренного завода. Анна Зайкова.

И, конечно, утром особенно вкусна самая свежая выпечка — жареные пирожки, чебуреки, пицца, сосиски в тесте. Как шутят сотрудники столовой, повар, которая делает выпечку, не имеет права уходить на больничный, в отпуск или уезжать на учебу — это сразу катастрофа!

Рабочий день поваров и персонала столовой начинается в семь утра и заканчивается в семь вечера. С 8 утра до 9:30 идет завтрак. Самая жаркая пора в обед, с 11:00 до 14:00. На него ходят строго отделами, по составленному расписанию — чтобы в зал не заходило больше 50 человек.

Столовая Барнаульского пивоваренного завода. Анна Зайкова. Столовая Барнаульского пивоваренного завода. Анна Зайкова. Столовая Барнаульского пивоваренного завода. Анна Зайкова.

После трех часов дня можно зайти попить чай с выпечкой, после пяти — поужинать. Вечером обычно приходят, кто работает сутками, например охрана.

Даже ночью столовая открыта — для тех, кто пришел в ночную смену. Они могут разогреть принесенную из дома еду и перекусить.

На часах ровно 11:00, и столовая начинает заполняться людьми. Всего за день здесь обслуживают 500−600 сотрудников. Летом эта цифра доходит до 700 из-за наплыва сезонных рабочих.

Столовая Барнаульского пивоваренного завода. Анна Зайкова. Столовая Барнаульского пивоваренного завода. Анна Зайкова. Столовая Барнаульского пивоваренного завода. Анна Зайкова.

Меню составляется и утверждается заблаговременно, чтобы каждый день удивлять заводчан разнообразием. Так, в день нашего приезда в меню из холодных блюд были салат «Римский» и «Полонинский», слабосоленая кета, винегрет.

Первые блюда — гороховый суп и щи, горячее — кальмары в кляре, печень по-алтайски и по-строгановски, люля из баранины, жареный минтай, плов, тефтели. Все это можно взять с гарниром — картофельным пюре, овощным рагу или пшенной кашей.

Столовая Барнаульского пивоваренного завода. Анна Зайкова. Столовая Барнаульского пивоваренного завода. Анна Зайкова. Столовая Барнаульского пивоваренного завода. Анна Зайкова.

Особая любовь сотрудников Барнаульского пивзавода — это манты. Их рабочие берут чаще и охотнее всего. Манты повара также готовят сами, на раздачу подают свежеприготовленными.

— Манты варятся 40 минут. Некоторые приходят, узнают, что они будут, и обязательно ждут их, — говорит Светлана.

Мы решили сами проверить, что же особенного в этом блюде. Попробовали — и захотели еще! Манты в столовой пивзавода действительно очень сочные, с насыщенным вкусом, идеально сваренные.

Цены в столовой БПЗ весьма демократичны: горячее — около 40 рублей, гарниры — до 20, салаты, супы и выпечка — до 30 рублей.

И, конечно, на производстве можно по себестоимости приобрести любую продукцию завода — напитки «Грушевый», «Тархун», квас, питьевую воду или «АйЧай».

Столовая Барнаульского пивоваренного завода. Анна Зайкова. Столовая Барнаульского пивоваренного завода. Анна Зайкова. Столовая Барнаульского пивоваренного завода. Анна Зайкова.

Денег сотрудники в столовую не берут — «расплачиваются» пропусками. Ежедневно на одного работника завод выделяет дотацию на питание в размере 70 рублей. Если сотрудник набирает больше, остальную сумму вычитают из зарплаты в бухгалтерии.

— В среднем на обед работник завода тратит от 110 до 150 рублей в зависимости от предпочтений. Любителям мяса, гуляша, мантов придется заплатить побольше, — рассказывает Светлана. — Некоторые женщины умудряются уложиться ровно в 70 рублей — взяв, например, салат и суп. А значит, питаются бесплатно.

— Я отдаю предпочтение рыбе — беру горбушу, терпуг. Из первых блюд — солянку, грибной суп. Очень нравятся беляши — в нашей столовой они с настоящим хрустящим тестом, таким, как надо, — поделилась сотрудница отдела маркетинга.

Столовая Барнаульского пивоваренного завода. Анна Зайкова.

Она призналась, что иногда просит рецепты подаваемых блюд.

— Вкусным получается салат с баклажанами: овощи нарезаются и жарятся, добавляется вареная морковка, свежий помидор — и все, салат готов, — поделилась она.

Побеждает печеное и пареное

Столовая предприятия «Алтайтара» больше похожа на небольшое кафе. В зале стоят уютные деревянные столики и закругленные стулья. Огромные (и почему-то двойные) бирюзовые буквы Bufet на сетке, отделяющей раздачу, словно намекают, что это место больше чем простая столовая.

Столовая завода «Алтайтара». Дмитрий Лямзин.

— Работаем мы здесь восемь лет. В команде пять поваров. В день обслуживаем примерно 100 человек. До коронавируса — около 200, к нам приезжали с соседних предприятий, потому что в округе поесть особо негде, — рассказывает директор столовой Ольга Лазарева.

В день нашего приезда на гарнир подавали пюре, гречку, тушеную фасоль и макароны. Из горячего — бифштексы, жареную камбалу, тефтели, манты, котлеты. На первое — рассольник, из салатов — сельдь под шубой, капуста по-корейски. И выпечка — сосиски в тесте, сладкие булочки. Есть и закуски — ломтики сала по-домашнему и хреновина.

Столовая завода «Алтайтара». Дмитрий Лямзин. Столовая завода «Алтайтара». Дмитрий Лямзин. Столовая завода «Алтайтара». Дмитрий Лямзин.

Необычно то, что в столовой можно купить еще и колбасу. Мясные изделия здесь отдельно хранят в холодильнике.

— У предприятия «Алтайтара» есть свое хозяйство. Нам оттуда поставляют мраморную говядину, из которой мы делаем отменный гуляш. Все его очень любят — один мужчина всегда на обед берет гарнир с двойной порцией гуляша, на другое и не смотрит, — говорит Ольга.

В среднем обед обойдется работнику в 140−160 рублей. Для сотрудников «Алтайтары» действует 20%-ная скидка. Деньги вычитают из зарплаты по прошествии месяца.

Столовая завода «Алтайтара». Дмитрий Лямзин. Столовая завода «Алтайтара». Дмитрий Лямзин. Столовая завода «Алтайтара». Дмитрий Лямзин.

Ольга Лазарева отмечает, что молодежь на питании никогда не экономит — всегда берет побольше и еще забирает блюда с собой. Есть тенденция и к здоровому питанию, например печеное все чаще побеждает жареное.

— Стараемся всегда готовить разнообразно. Делаем салаты с ананасами, кальмарами — нам, конечно, проще было бы винегрет приготовить, но люди к нам ходят каждый день, хочется, чтобы у них всегда был выбор, — подчеркнула директор.

Столовая завода «Алтайтара». Дмитрий Лямзин. Столовая завода «Алтайтара». Дмитрий Лямзин. Столовая завода «Алтайтара». Дмитрий Лямзин.

Один из посетителей столовой сказал нам, что ходит сюда каждый день и видит «очевидные вкусовые преимущества».

— Стараюсь всегда брать сезонные блюда. В этой суете не успеваешь прочувствовать времена года, хотя бы замечаешь их в смене блюд. Люблю брать тыквенные каши и десерты. Вот сегодня взял хреновину — актуально во время массовых простуд. Но самые вкусные блюда — всегда из говядины: гуляш, вырезка, шурпа, — вкусно описал свой рацион собеседник.

— Иногда к нам заходят иностранцы, когда привозят свою технику. И очень приятно, когда они хвалят нас. Говорят, не каждое предприятие даже за границей кормит своих сотрудников, — говорит Ольга.

Комплексный обед в цифрах

Комплексный обед на заводе «Алтайтара» Дмитрий Лямзин

Валентина Суслова.