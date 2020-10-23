Цыпленок жареный, цыпленок пареный: как устроены столовые на крупных производствах и чем там кормят рабочих

Арбуз — это традиция
Столовую на Барнаульском пивоваренном заводе мы посетили в сентябре, когда дары природы радуют не только дачников, но и заводчан.
Первое, что бросается в глаза при входе в столовую на заводе, — это пластиковые щитки на каждом столе. Поделил их на две части коронавирус: согласно ограничительным мерам, сидеть за одним столиком могут только два человека.
Вторая особенность столовой — это арбузы. Порезанная дольками ягода красуется на раздаче и возвышается горой на тележке.
— Арбузы — добрая осенняя традиция для заводской столовой: каждый год вплоть до снега все желающие могут угоститься сочной вкусной ягодой, — делится заведующая заводской столовой Светлана Красилова.
На часах около 10 утра, еще идет время завтрака. На раздаче предлагают традиционную молочную рисовую кашу или запеканку. По готовности выносят основные блюда — гарниры, горячее. Ими тоже можно позавтракать.
И, конечно, утром особенно вкусна самая свежая выпечка — жареные пирожки, чебуреки, пицца, сосиски в тесте. Как шутят сотрудники столовой, повар, которая делает выпечку, не имеет права уходить на больничный, в отпуск или уезжать на учебу — это сразу катастрофа!
Рабочий день поваров и персонала столовой начинается в семь утра и заканчивается в семь вечера. С 8 утра до 9:30 идет завтрак. Самая жаркая пора в обед, с 11:00 до 14:00. На него ходят строго отделами, по составленному расписанию — чтобы в зал не заходило больше 50 человек.
После трех часов дня можно зайти попить чай с выпечкой, после пяти — поужинать. Вечером обычно приходят, кто работает сутками, например охрана.
Даже ночью столовая открыта — для тех, кто пришел в ночную смену. Они могут разогреть принесенную из дома еду и перекусить.
На часах ровно 11:00, и столовая начинает заполняться людьми. Всего за день здесь обслуживают 500−600 сотрудников. Летом эта цифра доходит до 700 из-за наплыва сезонных рабочих.
Меню составляется и утверждается заблаговременно, чтобы каждый день удивлять заводчан разнообразием. Так, в день нашего приезда в меню из холодных блюд были салат «Римский» и «Полонинский», слабосоленая кета, винегрет.
Первые блюда — гороховый суп и щи, горячее — кальмары в кляре, печень по-алтайски и по-строгановски, люля из баранины, жареный минтай, плов, тефтели. Все это можно взять с гарниром — картофельным пюре, овощным рагу или пшенной кашей.
Особая любовь сотрудников Барнаульского пивзавода — это манты. Их рабочие берут чаще и охотнее всего. Манты повара также готовят сами, на раздачу подают свежеприготовленными.
— Манты варятся 40 минут. Некоторые приходят, узнают, что они будут, и обязательно ждут их, — говорит Светлана.
Мы решили сами проверить, что же особенного в этом блюде. Попробовали — и захотели еще! Манты в столовой пивзавода действительно очень сочные, с насыщенным вкусом, идеально сваренные.
Цены в столовой БПЗ весьма демократичны: горячее — около 40 рублей, гарниры — до 20, салаты, супы и выпечка — до 30 рублей.
И, конечно, на производстве можно по себестоимости приобрести любую продукцию завода — напитки «Грушевый», «Тархун», квас, питьевую воду или «АйЧай».
Денег сотрудники в столовую не берут — «расплачиваются» пропусками. Ежедневно на одного работника завод выделяет дотацию на питание в размере 70 рублей. Если сотрудник набирает больше, остальную сумму вычитают из зарплаты в бухгалтерии.
— В среднем на обед работник завода тратит от 110 до 150 рублей в зависимости от предпочтений. Любителям мяса, гуляша, мантов придется заплатить побольше, — рассказывает Светлана. — Некоторые женщины умудряются уложиться ровно в 70 рублей — взяв, например, салат и суп. А значит, питаются бесплатно.
— Я отдаю предпочтение рыбе — беру горбушу, терпуг. Из первых блюд — солянку, грибной суп. Очень нравятся беляши — в нашей столовой они с настоящим хрустящим тестом, таким, как надо, — поделилась сотрудница отдела маркетинга.
Она призналась, что иногда просит рецепты подаваемых блюд.
— Вкусным получается салат с баклажанами: овощи нарезаются и жарятся, добавляется вареная морковка, свежий помидор — и все, салат готов, — поделилась она.
Побеждает печеное и пареное
Столовая предприятия «Алтайтара» больше похожа на небольшое кафе. В зале стоят уютные деревянные столики и закругленные стулья. Огромные (и почему-то двойные) бирюзовые буквы Bufet на сетке, отделяющей раздачу, словно намекают, что это место больше чем простая столовая.
— Работаем мы здесь восемь лет. В команде пять поваров. В день обслуживаем примерно 100 человек. До коронавируса — около 200, к нам приезжали с соседних предприятий, потому что в округе поесть особо негде, — рассказывает директор столовой Ольга Лазарева.
В день нашего приезда на гарнир подавали пюре, гречку, тушеную фасоль и макароны. Из горячего — бифштексы, жареную камбалу, тефтели, манты, котлеты. На первое — рассольник, из салатов — сельдь под шубой, капуста по-корейски. И выпечка — сосиски в тесте, сладкие булочки. Есть и закуски — ломтики сала по-домашнему и хреновина.
Необычно то, что в столовой можно купить еще и колбасу. Мясные изделия здесь отдельно хранят в холодильнике.
— У предприятия «Алтайтара» есть свое хозяйство. Нам оттуда поставляют мраморную говядину, из которой мы делаем отменный гуляш. Все его очень любят — один мужчина всегда на обед берет гарнир с двойной порцией гуляша, на другое и не смотрит, — говорит Ольга.
В среднем обед обойдется работнику в 140−160 рублей. Для сотрудников «Алтайтары» действует 20%-ная скидка. Деньги вычитают из зарплаты по прошествии месяца.
Ольга Лазарева отмечает, что молодежь на питании никогда не экономит — всегда берет побольше и еще забирает блюда с собой. Есть тенденция и к здоровому питанию, например печеное все чаще побеждает жареное.
— Стараемся всегда готовить разнообразно. Делаем салаты с ананасами, кальмарами — нам, конечно, проще было бы винегрет приготовить, но люди к нам ходят каждый день, хочется, чтобы у них всегда был выбор, — подчеркнула директор.
Один из посетителей столовой сказал нам, что ходит сюда каждый день и видит «очевидные вкусовые преимущества».
— Стараюсь всегда брать сезонные блюда. В этой суете не успеваешь прочувствовать времена года, хотя бы замечаешь их в смене блюд. Люблю брать тыквенные каши и десерты. Вот сегодня взял хреновину — актуально во время массовых простуд. Но самые вкусные блюда — всегда из говядины: гуляш, вырезка, шурпа, — вкусно описал свой рацион собеседник.
— Иногда к нам заходят иностранцы, когда привозят свою технику. И очень приятно, когда они хвалят нас. Говорят, не каждое предприятие даже за границей кормит своих сотрудников, — говорит Ольга.
Комплексный обед в цифрах
Валентина Суслова.