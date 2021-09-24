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Жизнь

Сторона обвинения требует ужесточить наказание бывшему вице-мэру Барнаула

Прокуратура требует увеличить перечень конфискованного в пользу государства имущества бывшего вице-мэра Барнаула Сергея Демина, которому за взятки назначили 9 лет строгого режима и штраф в 15,1 млн рублей.

Задержание Сергея Демина.
Задержание Сергея Демина.
Скриншот оперативной съемки

Приговор и без того уже считается одним из самых суровых, что выносился в отношении чиновников-коррупционеров, отмечает «Банкфакс».

Однако прокуратура подала апелляцию на решение суда с требованием изменить приговор в части конфискации имущества, узнали журналисты издания. На текущий момент сумма обременения составляет 3,6 млн рублей.

Гособвинитель требует увеличить ее до 15,158 млн рублей.

Ранее родственники бывшего чиновника в зале суда не сдержали эмоций от суровости наказания и наговорили на два уголовных дела.

Напомним, в 2019 году знакомый Демина Александр Канаков оплатил ему отпуск в Испании (курорт Пуэрто де Сантьяго) за помощь в назначении на должность руководителя «Барнаулкапстрой» (100% акций принадлежат администрации города).

После назначения, Демин и Канаков потребовали у директора фирмы 15 млн рублей, возводящей дом по заказу «Барнаулкапстрой», незаконное вознаграждение.

За эти миллионы застройщику пообещали не создавать проблем, чтобы он смог беспрепятственно завершить строительство дома.

После получения вице-мэром части взятки в размере 3,6 млн рублей его задержали оперативники УФСБ России по Алтайскому краю и заключили под стражу.

Экс-глава «Барнаулкапстроя» Канаков в ноябре 2020 года получил 4 года строгого режима.

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