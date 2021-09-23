Сыну бывшего вице-мэра Барнаула предъявили обвинение и продлили арест до середины ноября

Олега Демина, сына бывшего вице-мэра Барнаула Сергея Демина, арестовали до 12 ноября по уголовной статье за угрозы сотруднику ФСБ, сообщает « Банкфакс ».

Об изменении статуса Демина-младшего изданию сообщили в алтайском СК. Кроме того, фигурант останется под стражей до середины ноября.

Напомним, сын бывшего чиновника, которого накануне отправили на 9 лет в колонию за взятки, после приговора отцу устроил скандал в суде, а после угрожал сотруднику ФСБ.

Молодого человека обвинили в «угрозе применения насилия в отношении представителя власти».

Примечательно, что 16 сентября Октябрьский суд Барнаула сообщил об аресте Олега Демина на 10 суток — до 23 сентября. Однако позже сообщение отредактировали, добавив про вероятность продления ареста.

«В отношении подозреваемого Демина О.С. суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 10 суток, то есть по 23.09.2021 года, а в случае предъявления обвинения — на 1 месяц 29 суток, то есть по 12.11.2021 года», — так сейчас выглядит сообщение на сайте райсуда.

Кстати, против супруги бывшего чиновника и сына также завели уголовное дело за неуважение к суду.

Ранее altapress.ru рассказал про чиновника и градостроителя Демина: что известно о бывшем вице-мэре Барнаула, осужденном за взятку.