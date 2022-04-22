22 апреля
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Жизнь

Страстная пятница: почему 22 апреля категорически запрещено работать в огороде

Страстную пятницу отмечают православные 22 апреля. В этот день Иисуса передали иудейским властям. Он совершил крестный ход на Голгофу, был распят и умер. Что ни в коем случае нельзя делать сегодня, и с какими приметами связан праздник — в нашем материале.

Библия, религия.
Библия, религия.
СС0
1
История и смысл Страстной пятницы

Иисуса должен был воскреснуть и возвестить победу жизни над смертью.

Так, в Страстную пятницу Иисуса пытали, судили, а затем вели на Голгофу. Впоследствии он был распят. Затем его тело сняли с креста и погребли в пещере.

Религия, Библия.
Религия, Библия.
СС0
2
Что в Великую пятницу делают священники?

В Страстную пятницу священнослужители надевают темное облачение и совершают три богослужения. Утром в церквях читают Евангелие о Страстях Христовых, в середине дня — вечерню с чином выноса плащаницы, а вечером служат утреню Великой субботы.

3
Что ни категорически запрещено делать в Страстную пятницу?

В Страстную пятницу считается грехом работа в огороде. В землю 22 апреля не рекомендуют втыкать металлические предметы, а хороший урожай может дать только петрушка.

Библия. Крест. Христианство
Библия. Крест. Христианство
СС0

Кроме того, в Великую пятницу нельзя стирать белье. Говорят, что чистым оно не станет и только покроется кровавыми пятнами.

4
На удачу: что можно делать в Страстную пятницу?

В Страстную пятницу можно освятить кольца в храме. Тогда они смогут защитить от болезней и невзгод.

5
Народные приметы на Страстную пятницу
  • На Страстную пятницу солнце светит ярко — значит, хлеб уродится.
  • Пятница перед Пасхой теплая и ясная — к мягкой весне.
Небо, облака, погода.
Небо, облака, погода.
СС0
  • Пасмурно 22 апреля — значит, весь год будет много сорняков.
  • Дождь идет 22 апреля — к сырой и дождливой весне.
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