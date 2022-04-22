Страстная пятница: почему 22 апреля категорически запрещено работать в огороде

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Что ни категорически запрещено делать в Страстную пятницу?

В Страстную пятницу считается грехом работа в огороде. В землю 22 апреля не рекомендуют втыкать металлические предметы, а хороший урожай может дать только петрушка.

Библия. Крест. Христианство СС0

Кроме того, в Великую пятницу нельзя стирать белье. Говорят, что чистым оно не станет и только покроется кровавыми пятнами.