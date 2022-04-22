Страстная пятница: почему 22 апреля категорически запрещено работать в огороде

Иисуса должен был воскреснуть и возвестить победу жизни над смертью.
Так, в Страстную пятницу Иисуса пытали, судили, а затем вели на Голгофу. Впоследствии он был распят. Затем его тело сняли с креста и погребли в пещере.
В Страстную пятницу священнослужители надевают темное облачение и совершают три богослужения. Утром в церквях читают Евангелие о Страстях Христовых, в середине дня — вечерню с чином выноса плащаницы, а вечером служат утреню Великой субботы.
В Страстную пятницу считается грехом работа в огороде. В землю 22 апреля не рекомендуют втыкать металлические предметы, а хороший урожай может дать только петрушка.
Кроме того, в Великую пятницу нельзя стирать белье. Говорят, что чистым оно не станет и только покроется кровавыми пятнами.
В Страстную пятницу можно освятить кольца в храме. Тогда они смогут защитить от болезней и невзгод.
- На Страстную пятницу солнце светит ярко — значит, хлеб уродится.
- Пятница перед Пасхой теплая и ясная — к мягкой весне.
- Пасмурно 22 апреля — значит, весь год будет много сорняков.
- Дождь идет 22 апреля — к сырой и дождливой весне.