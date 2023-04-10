Стринги, шорты, голые и красивые: как нижнее белье сказывается на характере девушки

Психолог в сфере моды Эмма Кенни раскрыла связь между нижним бельем девушки и ее характером, пишет The Sun .

Обладательницы трусов модели бразилиана беззаботны и уверены. Кто носит шорты — спонтанны и готовы к различным испытаниям.

А стринги выбирают любительницы приключений. Такие девушки предпочитают стиль комфорту.

Фасоны с завышенной талией свидетельствуют о проницательной и преданной натуре, указывает Lenta.ru. При этом классические варианты покупают практичные девушки, а отказываются от нижнего белья — свободолюбивые и бесстрашные особы прекрасного пола.

Между тем какие трусы предпочитают носить жители российских регионов, рассказали в маркетплейсе. А сексологи и психологи рассказали, в каком возрасте девочки должны носить купальник на пляже.