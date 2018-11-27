Строганина из нельмы: российский чиновник заказал банкеты на 1,1 млн бюджетных рублей

Главу управления делами администрации Якутска Максима Артемьева уволят после того, как он заказал для мэрии банкеты, стоимость которых превысила миллион рублей.

Глава Якутска Сардана Авксентьева отметила в Instagram, что навряд ли чиновник умышленно запланировал такие траты. Это скорее «привычка работать по шаблону», считает мэр. Однако такие сотрудники в администрации ей не нужны и потому Артемьев будет уволен, передает агентство Nation News.

Кроме того, Артемьев так и не смог обосновать такие траты, заявила глава города.

С 19 октября по 31 декабря мэрия Якутска направила на организацию торжественных приемов главы города и его заместителей 1,1 млн рублей, сообщило издание «Якутия.ру». Всего — судя по «техзаданию» — было запланировано два банкета: на 300 и 800 тысяч рублей соответственно.

В меню банкетов значились строганина из нельмы, мясные и рыбные национальные деликатесы, другие яства.