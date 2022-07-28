Студенты колледжа АлтГУ поймали двух наркокурьеров во время практики в полиции

«Закладчиков» задержали Егор Поломошнов и Сергей Нафигов.

«Основываясь на своем опыте, оперуполномоченные рассказали, где чаще всего обнаруживают „закладки“. Мы прибыли на место, где и обнаружили двух подозрительных людей, о чем сразу же сообщили своим руководителям. Увидев нас, мужчины побежали, началась погоня. Совместно с оперуполномоченными мы провели задержание, осуществили личный досмотр их вещей (карманы, рюкзак) и обнаружили синтетический наркотик», — рассказал Егор.