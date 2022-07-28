28 июля
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Жизнь

Студенты колледжа АлтГУ поймали двух наркокурьеров во время практики в полиции

Практика для студентов колледжа АлтГУ прошла не зря. Обучающиеся по специальности «Правоохранительная деятельность» поймали двух наркокурьеров, пока проходили практику в МВД.

Задержанный в наручниках.
Задержанный в наручниках.
pexels.com

«Закладчиков» задержали Егор Поломошнов и Сергей Нафигов.

«Основываясь на своем опыте, оперуполномоченные рассказали, где чаще всего обнаруживают „закладки“. Мы прибыли на место, где и обнаружили двух подозрительных людей, о чем сразу же сообщили своим руководителям. Увидев нас, мужчины побежали, началась погоня. Совместно с оперуполномоченными мы провели задержание, осуществили личный досмотр их вещей (карманы, рюкзак) и обнаружили синтетический наркотик», — рассказал Егор.

Преступники пойдут под суд, а Егор и Сергей получили благодарственные письма от МВД.

Ранее стало известно о том, что барнаулец пытался передать наркотики в колонию в зубной пасте.

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