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Жизнь
2005

Студентку АлтГУ назвали самой красивой и мудрой женщиной Алтая и подарили машину

В Республике Алтай организовали первый в истории региона конкурс алтайской традиционной женской культуры «Эпчил алтай кыс». Финал этого конкурса на звание самой красивой и мудрой женщины республики прошел в Барнауле, в нем приняли участие семь девушек

Эркелей Тоедова.
Эркелей Тоедова.
опубликовано на личной страничке в ВК

Гран-при «Эпчил алтай кыс» достался студентке факультета искусств и дизайна Алтайского госуниверситета Эркелей Тоедовой из Усть-Канского района. Победительнице достался автомобиль.

Участницам конкурса необходимо было знать свою родословную, традиции и обычаи народа, народные песни, сказки, пословицы и загадки.

Эркелей учится в магистратуре факультета искусств и дизайна по направлению «Профессиональное обучение (декоративно-прикладное искусство и дизайн)», сообщили в вузе.

Эркелей Тоедова,
победительница конкурса «Эпчил алтай кыс»:

В конкурсе мне, конечно же, помог тот опыт в области искусства и дизайна, который я получила и получаю сейчас, учась в Алтайском госуниверситете. Так, например, визитную карточку, где надо было рассказать свою родословную, я показала в необычном формате — театрализованного действия, а в домашнем задании, представляя один из видов алтайского женского рукоделия, я создала свою коллекцию национального женского костюма.

Я бакалавр факультета искусств и дизайна по направлению «Художник стилист» и поэтому в своей коллекции постаралась передать всю красоту и изящество женского национального костюма, создав ансамблевую композицию с использованием орнамента и меха.

Учредителем «Эпчил алтай кыс» стала Региональная общественная организация алтайского горлового пения и сказительского искусства «Ээлӱ кай». Мероприятие проводилось при поддержке Республиканского центра народного творчества и Барнаульского землячества Республики Алтай.

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