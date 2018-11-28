Студентку АлтГУ назвали самой красивой и мудрой женщиной Алтая и подарили машину

Гран-при «Эпчил алтай кыс» достался студентке факультета искусств и дизайна Алтайского госуниверситета Эркелей Тоедовой из Усть-Канского района. Победительнице достался автомобиль.

Участницам конкурса необходимо было знать свою родословную, традиции и обычаи народа, народные песни, сказки, пословицы и загадки.

Эркелей учится в магистратуре факультета искусств и дизайна по направлению «Профессиональное обучение (декоративно-прикладное искусство и дизайн)», сообщили в вузе.

В конкурсе мне, конечно же, помог тот опыт в области искусства и дизайна, который я получила и получаю сейчас, учась в Алтайском госуниверситете. Так, например, визитную карточку, где надо было рассказать свою родословную, я показала в необычном формате — театрализованного действия, а в домашнем задании, представляя один из видов алтайского женского рукоделия, я создала свою коллекцию национального женского костюма.

Я бакалавр факультета искусств и дизайна по направлению «Художник стилист» и поэтому в своей коллекции постаралась передать всю красоту и изящество женского национального костюма, создав ансамблевую композицию с использованием орнамента и меха.