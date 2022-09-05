5 сентября
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Жизнь

Суд не изменил приговор главврачу барнаульских клиник «Добрый доктор»

Суд оставил без изменений приговор Сергею Богданову — главврачу частных барнаульских клиник «Добрый доктор», пишет «Банкфакс».

Правосудие. Суд. Молоток
Правосудие. Суд. Молоток
СС0

«Приговор первой инстанции остался без изменений. Он вступил в законную силу», — отметили в пресс-службе краевого суда.

Напомним, 1 июля Богданова приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Кроме того, ему назначили штраф в 200 тыс. рублей.

Главврача отправили под суд по обвинению в хищении 101 млн рублей. По имеющейся информации, он, его заместитель и директор в течение нескольких лет предоставляли в страховую компанию фальшивую информацию об услугах, оказанных по страховке.

Уточняется, что Богданов также заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с правоохранительными органами.

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