Суд не изменил приговор главврачу барнаульских клиник «Добрый доктор»

«Приговор первой инстанции остался без изменений. Он вступил в законную силу», — отметили в пресс-службе краевого суда.

Напомним, 1 июля Богданова приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Кроме того, ему назначили штраф в 200 тыс. рублей.

Главврача отправили под суд по обвинению в хищении 101 млн рублей. По имеющейся информации, он, его заместитель и директор в течение нескольких лет предоставляли в страховую компанию фальшивую информацию об услугах, оказанных по страховке.

Уточняется, что Богданов также заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с правоохранительными органами.