Суд не нашел «признаков моральных страданий» у сестры убитого и запытанного полицейскими сибиряка

В Иркутской области судья отказалась удовлетворить иск сестры убитого после пыток в полиции мужчины, которую признали потерпевшей по делу, пишет « Сибирь.Реалии ».

Напомним, громкая история разразилась в феврале 2019 года, когда суд признал виновными троих экс-полицейских в истязании Сергея Струнчинского.

До гибели мужчина успел рассказать сестре, что полицейские били его битой и палкой, на голову лили кипяток и надевали пакет, а также прыгали по ногам.

После этого мужчину ночью вытащили из дома, а днем его тело нашли рыбаки. Его очень сильно избивали и душили, потом утопили.

Отец погибшего рассказал, что у сына не было носовой части лица и кожи — лишь только кость.

Спектакль «Пытки» в Крепостном театре Анна Зайкова

Сестра погибшего Марина Усимова пыталась отсудить у каждого из троих полицейских, признанных виновными в истязании Струнчинского, компенсацию морального вреда в миллион рублей.

«Потерпевшей по делу была признана его сестра Марина. Наличие морального вреда по такого рода делам подразумевается, однако судья не нашла признаков моральных страданий», — пояснил изданию правозащитник фонда «Сибирь без пыток» Святослав Хроменков.

Примечательно, что в ноябре 2019 года другая судья отказала сестре и малолетней дочери Струнчинского в принятии аналогичного иска.

В суде решили, что компенсацию для оставшейся без отца девочки хотят получить «по надуманной причине».

Спектакль «Пытки» в Крепостном театре Анна Зайкова

Сама история тянется уже несколько лет. Тело Сергея Струнчинского нашли в апреле 2016 года — он проходил свидетелем по делу об убийстве местного жителя, совершенном в 2015 году.

В убийстве подозревали брата Сергея Антона. Как рассказал Струнчинский, под давлением он дал показания против Антона, но потом отказался от своих слов.

За изменение показаний трое оперативников избили мужчину в отделении полиции. Медики зафиксировали закрытый перелом лодыжки левого голеностопного сустава, повреждения головы, туловища, верхних и нижних конечностей.

Избиение произошло в сентябре 2015 года, но этим конфликт не закончился и продолжался до апреля 2016 года — тогда нашли тело Сергея.

Суд признал трех бывших полицейских виновными в истязании и назначил: 4 года общего режима, 3,5 года общего режима и 3 года условно.

Ранее других трех полицейских обвинили в изнасиловании подростка, который не стал сознаваться в чужих кражах.