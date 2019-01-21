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Жизнь
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С барнаульского студента сняли обвинения в экстремизме без права на реабилитацию

Суд прекратил дело 19-летнего барнаульца Даниила Маркина, которого обвиняли в экстремизме. Последнее заседание состоялось утром 21 января. Парень утверждает, что ему не дадут права на реабилитацию, в отличие от случая с Марией Мотузной.

Даниил Маркин, барнаульский студент.
Даниил Маркин, барнаульский студент.
vk.com/d.markin1999

Даниил находился под следствием с 25 июля 2017 года. Свою вину он так и не признал. Его адвокату удалось добиться проведения повторной психологической экспертизы, которую парень проходил в лаборатории Минюста в Новосибирске. В итоге, как утверждает сам Даниил, «ненависть к верующим не выявили».

Несмотря на это, дело закрыли из-за изменений, внесенных в ст. 282 УК РФ, а не из-за отсутствия состава преступления, рассказал altapress.ru барнаулец. То есть, он не имеет право на реабилитацию — возмещение причиненного морального и материального ущерба и извинение от правоохранителей.

«Чтобы доказать невиновность, надо судиться еще полгода. У меня не осталось сил на это ради возможной выплаты в 100 тысяч рублей», — рассказал Даниил.

Дело Маркина вызвало общественный интерес после того, как выяснилось, что его судят за экстремизм по показаниям тех же свидетелей, которые фигурировали в деле Мотузной. Тогда парень рассказывал altapress.ru, что «в тысяче сохраненок» у него нашли «штук 10 мемов» на религиозную тематику.

В частности, его судили за картинку с героем сериала «Игра престолов» Джоном Сноу. Над головой персонажа был нарисован нимб, а подпись на изображении гласила: «Джон Сноу воскрес! Воистину воскрес!».

Из «экстремистского» списка Росфинмониторинга Маркина исключат 1 февраля — после вступления решения суда в законную силу.

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