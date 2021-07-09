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Жизнь

+230. Суточный прирост по коронавирусу на Алтае грозит побить страшный рекорд

За сутки число новых случаев заболевания коронавирусом в Алтайском крае достигло 230, их которых почти сотня только в Барнауле. 53 пациента выздоровели и 17 человек скончались, сообщили 9 июля в оперштабе.

Коронавирус.
Коронавирус.
CC0

Последний раз 230 случаев за день регистрировали 23 ноября 2020 года. В то же время власти планировали развернуть ковидный госпиталь на базе «Посуда-Центра» и стали умолять жителей края носить маски.

Показатель приближается к максимальному в регионе за весь период пандемии: +246 подтверждалось 15 июля 2020 года.

По последним данным, в ковидных реанимациях находятся 528 пациентов, 160 из них подключены к ИВЛ.

В резерве 781 коечное место.

Общее число заболевших в крае составляет 56 236 человек. Выздоровели всего 47 492 пациента, умер 3 551 человек.

Новые случаи

  • Барнаул — 90,
  • Бийск, Рубцовск — по 21 заболевшему,
  • Алейский район — 11,
  • Камень-на-Оби, Бийский, Павловский районы — по 6 заболевших,
  • Заринск, Косихинский, Краснощековский, Первомайский, Шипуновский районы — по 5 заболевших,
  • Тальменский, Троицкий, Усть-Калманский районы — по 4 заболевших,
  • Егорьевский, Ключевский, Поспелихинский, Топчихинский, Тюменцевский, Шелаболихинский районы — по 3 заболевших,
  • Волчихинский, Змеиногорский, Каменский, Угловский районы -по 2 заболевших,
  • Залесовский, Калманский, Курьинский, Локтевский, Михайловский, Третьяковский районы — по 1 заболевшему.
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