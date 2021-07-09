+230. Суточный прирост по коронавирусу на Алтае грозит побить страшный рекорд

Последний раз 230 случаев за день регистрировали 23 ноября 2020 года. В то же время власти планировали развернуть ковидный госпиталь на базе «Посуда-Центра» и стали умолять жителей края носить маски.
Показатель приближается к максимальному в регионе за весь период пандемии: +246 подтверждалось 15 июля 2020 года.
По последним данным, в ковидных реанимациях находятся 528 пациентов, 160 из них подключены к ИВЛ.
В резерве 781 коечное место.
Общее число заболевших в крае составляет 56 236 человек. Выздоровели всего 47 492 пациента, умер 3 551 человек.
Новые случаи
- Барнаул — 90,
- Бийск, Рубцовск — по 21 заболевшему,
- Алейский район — 11,
- Камень-на-Оби, Бийский, Павловский районы — по 6 заболевших,
- Заринск, Косихинский, Краснощековский, Первомайский, Шипуновский районы — по 5 заболевших,
- Тальменский, Троицкий, Усть-Калманский районы — по 4 заболевших,
- Егорьевский, Ключевский, Поспелихинский, Топчихинский, Тюменцевский, Шелаболихинский районы — по 3 заболевших,
- Волчихинский, Змеиногорский, Каменский, Угловский районы -по 2 заболевших,
- Залесовский, Калманский, Курьинский, Локтевский, Михайловский, Третьяковский районы — по 1 заболевшему.