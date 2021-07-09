+230. Суточный прирост по коронавирусу на Алтае грозит побить страшный рекорд

За сутки число новых случаев заболевания коронавирусом в Алтайском крае достигло 230, их которых почти сотня только в Барнауле. 53 пациента выздоровели и 17 человек скончались, сообщили 9 июля в оперштабе.

Последний раз 230 случаев за день регистрировали 23 ноября 2020 года. В то же время власти планировали развернуть ковидный госпиталь на базе «Посуда-Центра» и стали умолять жителей края носить маски.

Показатель приближается к максимальному в регионе за весь период пандемии: +246 подтверждалось 15 июля 2020 года.

По последним данным, в ковидных реанимациях находятся 528 пациентов, 160 из них подключены к ИВЛ.

В резерве 781 коечное место.

Общее число заболевших в крае составляет 56 236 человек. Выздоровели всего 47 492 пациента, умер 3 551 человек.

Новые случаи