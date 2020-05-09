Свет Великой Победы: память героев войны в Барнауле почтили проникновенным флешмобом

Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Алтайском крае завершилось проникновенной акцией «Фонарики Победы». Многие жители нашего региона подсветили окна своих квартир и домов свечами и фонариками смартфонов.

Так в Алтайском крае почтили память тех, кто в тяжелейшие для страны годы ковал победу и свободу для нынешних поколений.

К мероприятию присоединились студенты АлтГУ, которые провели совместный флешмоб в здании нового общежития университета.

Идея этой акции родилась в связи с тем, что сегодня в России из-за пандемии коронавируса ограничены массовые мероприятия, а гражданам рекомендовано оставаться дома и соблюдать социальную дистанцию.

Впрочем, вынужденные ограничения не помешали людям отметить этот столь важный для всех праздник, и «Фонарики Победы» стали более чем достойной альтернативой традиционным салютам, которые проводятся каждый год по случаю празднования Дня Победы.

Напомним также, что простые люди, а также целые организации и ведомства в краевой столице присоединились ко всем крупнейшим всероссийским мероприятиям, посвященным 75-летнему юбилею Великой Победы.

Акция «Фонарики Победы». Анна Зайкова.

Так, в Барнауле поддержали акцию «Окна памяти», и флэшмоб «Флаги России. 9 мая», суть которых сводилась к тому, чтобы разместить на балконах и в оконных проемах своих квартир портреты ветеранов и тружеников тыла, а также вывесить государственные знамена.

Всенародная акция «Бессмертный полк», участниками которой в Барнауле из года в год становились десятки тысяч людей, также не была отменена в связи с пандемией, а лишь изменила свой формат и была проведена в режиме онлайн.

Прозвучали на улицах и песни военных лет. В Барнауле несколько «фронтовых бригад» артистов выезжали во дворы многоквартирных домов и под окнами жителей города исполняли знакомые всем композиции, поздравляя граждан с юбилеем Великой Победы. Такой формат поздравлений вызвал большой интерес у горожан, многие из которых подпевали исполнителям с балконов.

Акция «Фонарики Победы». Анна Зайкова.

Также жители Алтайского края присоединились к проекту «Знаменосцы Победы». Каждый пользователь соцсетей мог снять свой видеоролик и рассказать, кто в его семье был Знаменосцем Победы.

Как и всегда, в регионе прошла традиционная акция «Георгиевская ленточка». Символы Победы всем желающим волонтеры раздавали в продуктовых магазинах, аптеках, общественном транспорте.

Также 9 мая многие автомобилисты присоеденились к флешмобу «Гудок Победы».

Акция «Фонарики Победы». Анна Зайкова.

Прошли в Алтайском крае 9 мая и другие акции: #ПобедаИзМоегоОкна, #1941ГолубьМира1945, «Рио-Рита — радость Победы», #СинийПлаточек, #ОкноПобеды, #СадПамяти, «Лица Победы» и многие другие мероприятия.

Не нарушая правил социальной дистанции, в защитных масках, перчатках и с использованием средств дезинфекции в городах и селах Алтайского края организовали короткие субботники — в местах захоронения участников и ветеранов войн провели благоустроительные работы, установили в этих местах охранные таблички, высадили саженцы деревьев.

Таким образом, вынужденные ограничения, введенные в условиях пандемии коронавируса, не стали препятствием для того, чтобы жители Алтайского края отпраздновали 75-летие Великой Победы и почтили память ветеранов и тружеников тыла.