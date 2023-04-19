19 апреля
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Жизнь

Светофоры отключат более чем на четыре часа в Барнауле

На нескольких участках улично-дорожной сети Барнаула временно отключат светофоры 19 апреля. Об этом предупреждают власти города.

Светофор.
Светофор.
altapress.ru

С 9:30 до 13:30 отключат светофоры по следующим адресам:

  • улица Попова, 242;
  • пересечение улицы Попова с улицей Трактовой;
  • улица Трактовая, 88.

Одновременно с этим, с 9:00 до 16:00 не будут работать светофоры на пересечениях улиц Попова-Взлетная, Попова-Балтийская, Взлетная-Сиреневая и по улице Попова, 188.

Также без светофоров на период с 9:00 до 14:00 останется пересечение проспекта Космонавтов и улицы Солнечная Поляна.

«Водителей и пешеходов просят быть внимательными на указанных участках улично-дорожной сети, соблюдать требования дорожных знаков и Правил дорожного движения», — передают в ведомстве.

Ранее из-за внезапного снегопада экстренно сократили число садоводческих маршрутов в Барнауле.

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