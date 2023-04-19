Светофоры отключат более чем на четыре часа в Барнауле

С 9:30 до 13:30 отключат светофоры по следующим адресам:
- улица Попова, 242;
- пересечение улицы Попова с улицей Трактовой;
- улица Трактовая, 88.
Одновременно с этим, с 9:00 до 16:00 не будут работать светофоры на пересечениях улиц Попова-Взлетная, Попова-Балтийская, Взлетная-Сиреневая и по улице Попова, 188.
Также без светофоров на период с 9:00 до 14:00 останется пересечение проспекта Космонавтов и улицы Солнечная Поляна.
«Водителей и пешеходов просят быть внимательными на указанных участках улично-дорожной сети, соблюдать требования дорожных знаков и Правил дорожного движения», — передают в ведомстве.
Ранее из-за внезапного снегопада экстренно сократили число садоводческих маршрутов в Барнауле.