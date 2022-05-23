Свыше 200 барнаульцев стали участниками предварительного голосования «Единой России».

Итоги масштабной заявительной кампании, которую в связи с большим количеством желающих продлевали до середины мая, подвели во время организационного комитета по предварительному голосованию «Единой России».

Как напомнил секретарь Алтайского регионального отделения партии Александр Романенко, в единый день голосования — 11 сентября — в регионе пройдёт самая масштабная муниципальная кампания в стране. В ходе основных выборов будет распределено почти шесть тысяч депутатских мандатов. Обновится состав городских дум и собраний Барнаула, Бийска, Новоалтайска и Рубцовска.

Выборы в представительный орган Барнаула — городскую думу — проводятся по смешанной системе: 20 одномандатным округам и 20 территориальным группам. Так, средний конкурс на одномандатный округ в краевом центре составляет около 11 человек, на один мандат — 5 человек. И этот результат — один из высоких по стране.

По мнению секретаря Барнаульского местного отделения «Единой России» Вячеслава Франка, высокая конкуренция в городе Барнауле и большое количество беспартийных участников партийной процедуры позволяет сделать вывод о том, что горожан и партию объединяет единое стремление — работать на благо города.

— 64% участников предварительного голосования не состоят ни в какой партии, 36% состоят в рядах «Единой России». По количеству претендентов на округ у нас лидирует Железнодорожный и Центральный районы — округа № 2 и № 20. Отдельно отмечу, что представительницы прекрасной половины Барнаула составляют большинство от общего числа участников голосования. Большой интерес партийная процедура вызвала и у молодого поколения горожан — их 23% из числа участников. Замечу, что всего 15 участников голосования — действующие депутаты гордумы. Предварительное голосование ещё раз показало, что «Единая Россия» — единственная парламентская партия, которая демонстрирует тенденцию к обновлению. И только «Единая Россия» советуется с горожанами: исходя из выбора барнаульцев, мы сформируем по-настоящему народную команду, готовую работать на благо города, — отметил Вячеслав Франк.

Напомним, в 2022 году предварительное голосование «Единой России» проводится электронно с 23 по 29 мая. Регистрация избирателей открыта до конца недели — по 27 мая. Проголосовать можно будет на сайте PG.ER.RU с верификацией через сайт «Госуслуги». Результаты предварительного голосования будут подведены 31 мая.