Святитель Григорий Палама: почему он решил променять госслужбу на монашество и о чем его учение

27 ноября 2018 — день памяти святителя Григория Паламы. Это сын крупного сановника, который получил блестящее образование, но не захотел посвящать себя государственной деятельности и в возрасте 18−20 лет стал монахом на Афоне. За свою жизнь Григорий Палама написал много богословских трактатов. Рассказываем, в чем суть учения Григория Паламы.

