Святитель Григорий Палама: почему он решил променять госслужбу на монашество и о чем его учение

Учение Григория Паламы
Григорий Палама был сторонником практики сосредоточенной духовной молитвы — «умного делания». Для этого требовалось уединение и безмолвие. Практика «умного делания» получила название «исихазма», пишет РИА Новости.
Кроме того, учение Григория Паламы содержит положения о природе Фаворского света (таинственного Божественного света в момент Преображения Иисуса Христа).
По мнению святителя, Бог являет себя в таких энергиях, как Фаворский свет. Бог недоступен в своей сущности, но эти энергии являются не сотворенными, обращены к миру и доступны для восприятия. Эти положения принял Константинопольский собор 1341 года.
Учение Григория Паламы о Божественных энергиях как о проявлении всей Полноты Божества присуще только православной церкви. Несколько католических богословов признали его еретическим.
В России традиции исихазма (сосредоточенной молитвы) передавались от старцев ученикам при личном общении. Учение Григория Паламы до начала XX века оставалось практически неизвестным в русских семинариях.