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Жизнь
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Святитель Григорий Палама: почему он решил променять госслужбу на монашество и о чем его учение

27 ноября 2018 — день памяти святителя Григория Паламы. Это сын крупного сановника, который получил блестящее образование, но не захотел посвящать себя государственной деятельности и в возрасте 18−20 лет стал монахом на Афоне. За свою жизнь Григорий Палама написал много богословских трактатов. Рассказываем, в чем суть учения Григория Паламы.

Облака. Свет. Лучи
Облака. Свет. Лучи
СС0

Учение Григория Паламы

Григорий Палама был сторонником практики сосредоточенной духовной молитвы — «умного делания». Для этого требовалось уединение и безмолвие. Практика «умного делания» получила название «исихазма», пишет РИА Новости.

Кроме того, учение Григория Паламы содержит положения о природе Фаворского света (таинственного Божественного света в момент Преображения Иисуса Христа).

По мнению святителя, Бог являет себя в таких энергиях, как Фаворский свет. Бог недоступен в своей сущности, но эти энергии являются не сотворенными, обращены к миру и доступны для восприятия. Эти положения принял Константинопольский собор 1341 года.

Церковь. Молитва.
Церковь. Молитва.
СС0

Учение Григория Паламы о Божественных энергиях как о проявлении всей Полноты Божества присуще только православной церкви. Несколько католических богословов признали его еретическим.

В России традиции исихазма (сосредоточенной молитвы) передавались от старцев ученикам при личном общении. Учение Григория Паламы до начала XX века оставалось практически неизвестным в русских семинариях.

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