Там чудеса, там леший бродит. Чем удивляет сельский туризм на Алтае

Сроки начала туристического сезона в Алтайском крае сдвинулись из-за погодных условий. Но представителей местной туротрасли это особо не смущает. Многие из них «заточены» на семейный отдых и в последний весенний месяц обычно не ждут ажиотажа. Как поделились сами собеседники, для них туризм - не совсем бизнес, а, скорее, дело по душе.

Гостеприимство и особый колорит

Владелец базы отдыха «Русский дом» Сергей Чикулаев признается, что никогда не просчитывает заранее, сколько гостей в сезоне посетит его объект. Знает наверняка, что спрос будет, ведь к нему едут отдохнуть жители из разных регионов России. До известных событий много было иностранцев, которые особенно охотно выкупали номера на новогодние праздники, чтобы окунуться в атмосферу настоящей зимней сказки.

«Я сам очень люблю зиму, а Новый год у нас начинается с первым снегом. Ставим елку, устраиваем гулянья, катаем на тройках и конечно, лыжи, коньки, бублики, банька с прорубью - все развлечения, которые по душе не только детям, но и взрослым», - рассказывает Сергей.

По поводу нынешнего холодного мая говорит, что особо не переживает. Настоящий турист, который, с его слов, знаком с философией отдыха, приедет в любую погоду, а Сергей рад всем, в любое время года.

«Пока нет наплыва, мне есть чем заняться. Не скучаю. Планов и задумок много. Все воплотим. Для меня «Русский дом» - не бизнес, а дело, которым увлечен всей душой и отдаюсь ему полностью», - уверяет он.

«Русский дом».

30 лет назад,переехав из Владивостока в село Язово Тальменского района, он забил на берегу озера первый колышек. И так, досточка по досточке, бревнышко по бревнышку, возводил мечту. И все это, добавляет, без копейки кредитных средств, собственными силами. Сейчас живет здесь вместе с семьей и туристов называет не иначе, как гостями, потому что считает, что только радушным гостеприимством можно привлечь отдыхающих, ну, и конечно, особым колоритом.

«А вы вдели избушку на курьих ножках? А она у нас есть. Еще и поворачивается, когда волшебное слово скажешь. Да что рассказывать, вы приезжайте и сами посмотрите. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», - приглашает владелец «Русского дома».

Оживает все село

Татьяна Чуфенева, хозяйка усадьбы «Кержацкие палати» из Солоновки Смоленского района, тоже говорит, что прием гостей в своем доме - это не бизнес-проект.

Сезон у нее короткий - отдыхающие приезжают в основном во второй половине июня, а последние уезжают в середине августа, потому что это в основном семьи с детьми и у них свои хлопоты: выпускные вечера, экзамены, поступления в детские сады и школы и прочие заботы.

Да и по размещению дом не рассчитан на большое количество желающих. Это позволяет выстраивать индивидуальный подход, чтобы гости чувствовали себя здесь как у близких родственников.

«Летом проводим различные массовые мероприятия, такие как фестивали «Сосновский серпантин», «Возрождение», посвященный народному творчеству, «Поющая Песчанка»», - рассказывает Татьяна.

«Кержацкие палати». «Кержацкие палати».

В это время оживает все село. Односельчане подключаются, помогают в организации и проведении праздников. Предлагают гостям собственные натуральные продукты, которые можно попробовать только здесь.

Крупного производства в округе нет, поэтому в сезон местные жители могут подзаработать, в том числе за счет реализации своей продукции.

В прошлом году успешно провели ярмарку «Солоновские закрома», в этом году обещают повторить.

Место красит человек

У семьи Пастуховых из Чарышского района два объекта - «Сельская усадьба» и «Ауловский плес». Каждый имеет свою специфику, свой контингент гостей.

Первый больше заточен на оздоровление. Здесь предлагают чаи из местного разнотравья, фитобочки с травяными сборами, пантовые ванны. В «Плесе» останавливаются любители рыбной ловли, для которых организуют тематические мастер-классы.

Как и их коллеги, Пастуховы пока находятся в ожидании отдыхающих, отмечая, что на май никогда, даже при хорошей погоде не делают ставку.

«В лучшем случае в этом месяце загрузка примерно на 50%. Но уже бронируют номера на середину июня, июль, даже на август и сентябрь. Приезжает много гостей из Центральной части России, ну и конечно, близлежащих регионов: Омск, Томск, Новосибирск, Красноярск», - отмечает хозяйка усадьбы.

«Сельская усадьба». «Сельская усадьба».

«Лично я считаю, что привлекает не столько место, сколько сами люди, которые принимают гостей. Если они уедут от нас довольными, отдохнувшими, воодушевленными, то обязательно вернутся вновь», - делится «маркетинговым ходом» собеседница.

Отдых от цивилизации

К Александру Стороженко в «Горный приют», расположенный возле Колыванского озера в Змеиногорском районе тоже приезжают гости из разных уголков страны, разных возрастов, разных интересов. Кто-то семьей, кто-то компанией.

Развлечения для каждого есть, - говори Александр. - Можно в футбол, баскетбол поиграть, позагорать, покупаться, прогуляться по красивейшим местам, к святому источнику сходить, по скалам полазать с профессиональным оборудованием и инструктором. У нас тут пожилая пара приезжала, профессора. Каких-то жучков- паучков для исследования собирали. А вот с рыбалкой туговато. Только если пескарика половить. Но при желании, увезем на рыбное место. От нас недалеко».

Он признается, что есть определенные сложности для любителей цивилизованного отдыха. Например, отсутствие интернета, телевидения. Но хозяин считает, что тем место и притягивает людей, уставших от всей этой цифровизации и желающих насладиться простым отдыхом на природе.

«Горный приют».

«Бывает, спрашивают: «Почему интернета нет?». Я в ответ: «А ты зачем сюда приехал? Отдыхать? Так вот и отдыхай душой и телом, не загружай мозги». Как-то одна дама ко мне с претензией обратилась, мол, почему асфальтированных дорожек нет. Она на шпильках погулять хотела, а каблуки в землю впиваются. Сказал: «Да ты разуйся, дорогая, босиком походи, больше пользы будет», - вспоминает собеседник.

Признается, были задумки пару дополнительных домиков поставить. Подавал даже на грант, но, собрав кучу документов, потрепав нервы, денег так и не получил. Проще, говорит, своими силами, пусть не так быстро, как хотелось бы, но зато ни от кого не завися, ни перед кем не отчитываясь за потраченные вложения. Так, самостоятельно организовал зону отдыха с большим бассейном, облагородил территорию.

«Горный приют».

«Понятно, с Республикой Алтай нам сложно конкурировать, - говорит Александр. - В первую очередь многое упирается в инфраструктуру. Нам бы дорогу нормальную до базы проложить, совсем небольшой участок, уже бы поток туристов увеличили. А так каждый год сам подсыпаю, чтобы проехать можно было. С электроэнергией периодически беда. Вырубят свет, сидим на генераторах, пока не найдем концы, кто неполадки устранит».

А по красоте природы и достопримечательностям, считает собеседник, мы ни чем не уступаем соседям. Напротив, есть свои преимущества. Александр рассказывает, что недавно был в Горном Алтае и ему там не понравилось: «Зоны отдыха в какой-то базар-вокзал превратились или тусовочные места. У нас тихо, спокойно».

«Нет у нас шикардосных отелей»

У «Столицы мира» Тальменского района свой сегмент отдыхающих. Сюда едут те, кто предпочитает отдых в сельском колорите, но при этом не желает терять связь с цивилизацией, и наличие того же интернета для них - одно из условий при выборе места отдыха.

«Домики у нас не новые, кое-где полы поскрипывают, но мы стремимся, чтобы в них было уютно. Создаем комфорт и на прилегающей территории - дорожки, цветники, беседки», - рассказала администратор базы Ирина Беляева.

«Столица мира». «Столица мира».

Женщина также признается, что сельскому туризму Алтайского края еще расти и расти до уровня соседней Республики Алтай, где этот сектор услуг развивается десятилетиями.

«В республику последние годы едут известные артисты, певцы, блогеры- миллионники, - говорит администратор «Столицы мира». - Понятно, такую аудиторию нам не потянуть. Да, нет у нас шикардосных отелей, ресторанов, не приглашаем звезд развлекать гостей. Но мы рады тем, кто выбирает нашу базу, и стремимся, чтобы отдых им запомнился не только прекрасными местами, но и гостеприимством».

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