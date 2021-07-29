Там прохладно и Левитан. Как работают музеи Барнаула, пока все отдыхают, и что в них можно увидеть

Краеведческий: купцы и трилобиты
В Алтайском краеведческом музее этим летом работают две новые и интересные экспозиции, одна из них — онлайн.
Первая — это большая палеонтологическая выставка «Доисторические миры», которая открыта до конца августа. Коллекция музея насчитывает более 600 палеонтологических экспонатов, в экспозиции представлено 200.
Там можно увидеть окаменелых трилобитов, которые обитали на Алтае 400 млн лет назад, настоящие кости мамонтов, шерстистых носорогов, бизонов и пещерных медведей, окаменелый бивень трогонтериевого слона, множество удивительных растений и морских животных, сохранившихся в камне раковин. Вход на выставку свободный, можно прийти с экскурсией или просто так.
Также краеведческий в этом году открыл виртуальную персональную выставку Алены Наволокиной «Один на один». Работы молодой барнаульской художницы можно рассматривать на сайте музея до 8 августа.
Гости музея могут записаться и на пешеходные экскурсии: прогуляться по Петропавловской линии и познакомиться с самым старым каменным зданием города, узнать историю Демидовской площади, дома купца Шадрина и первого барнаульского небоскреба, послушать рассказы о купцах и о том, что можно было купить в местных магазинах сто лет назад. А по выходным в краеведческом проводят лекции и мастер-классы, в том числе детские.
Подробнее: myagkm.ru
ГМИЛИКА: скифы и паззлы
В Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая все лето можно посещать программы выходного дня.
Так, 31 июля там проведут экскурсию «Послание от сердца к сердцу», где познакомят с историей появления почтовой открытки и покажут самые интересные экспонаты из фондов музея. Также в субботу в ГМИЛИКА пройдет экологическая интерактивная программа для детей «Заповедными тропами Тигирека», где расскажут об одном из самых молодых заповедников России во время игр в «пятнашки» и паззлы.
Кроме того, в музее уже сегодня можно увидеть уникальный скифский меч VI-V вв. до н. э, который почти 10 месяцев приводили в порядок реставраторы Центра имени академика И.Э. Грабаря в Москве. Железный меч весом более двух килограммов пролежал в земле около 2,5 тыс. лет, пока его случайно не нашел местный житель на пашне у села Ключи. Это образец оружия племен, населяющих Алтай в скифское время, великолепный, богато украшенный артефакт, ради которого точно стоит заглянуть в ГМИЛИКА этим летом.
Подробнее: gmilika22.ru
«Город»: космонавты и Ковш
В музее «Город», как обычно, одновременно работают несколько экспозиций.
До 22 августа на Льва Толстого, 24 открыта выставка «Обь судоходная", где можно увидеть уникальные архивные документы и фотографии барнаульского речного флота, познакомиться с историей гребного спорта и обстоятельствами происхождения Ковша.
Также в «Городе» работает выставка «Перевал». Она посвящена памяти барнаульского художника и педагога Владимира Кикотя, который умер в июле 2020 года. Владимир Кикоть писал в жанре пейзажа, в лучших традициях русской реалистической школы, его работы хранятся в Государственном художественном музее Алтайского края, частных коллекциях в России и за рубежом. Увидеть его картины в «Городе» можно до 10 августа.
Есть еще три экспозиции, которые стоит посмотреть этим летом в музее «Город»: они о развитии Барнаула в XIX и XX веках и об авиации и космонавтике на Алтае. Каждую субботу в 13:00 музей проводит для всех обзорную экскурсию.
Подробнее: музей-город.рф
ГХМАК: импрессионисты и еще 25 выставок
Художественный музей Алтайского края приглашает всех сразу на восемь выставок.
Самая интересная открылась в большом зале музея на прошлой неделе. Это экспозиция «Русский импрессионизм», где представлены шедевры Константина Коровина, Исаака Левитана, Сергея Виноградова, Михаила Нестерова, Игоря Грабаря, Дмитрия Налбандяна, Андрея Никулина, а также других известных художников первой половины ХХ века из собрания ГХМАК. Их можно увидеть в музее до 5 сентября.
Также этим летом ГХМАК покажет акварели барнаульского художника Валерия Булатова (70 новых работ), живопись и графику знаменитой творческой династии Маковских, путевые иконы и паломнические реликвии XVIII- начала XX века, классику игрушечного промысла России, мини-выставку декоративно-прикладного искусства и другие проекты.
Виртуальные выставки в Художественном тоже есть: их 18.
Подробнее: ghmak.ru