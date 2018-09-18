«Танцующие НЛО» напугали жителей городка вечерним световым шоу

До этого времени произошла целая череда таинственных событий.

«НЛО начали кружиться в хаотичном порядке, поблескивая огнями. С какой целью НЛО производили свои странные и пугающие маневры — мы не знаем. Но это было что-то выходящее за рамки обыкновенного и привычного. Может быть это было такое вот странное приветствие инопланетян? Неизвестно», — рассказали местные жители.

Уфологи говорят, что подобные явления то и дело фиксируются в разных уголках земного шара, однако раскрыть тайну танцующих НЛО пока что никому не удалось, пишет planet-today.ru.

Опрос

Результаты недавно проведенного опроса показали, что почти половина (45%) взрослых жителей России верит в существование инопланетян. 18% опрошенных полагают, что власти скрывают пришельцев от населения планеты.

В ходе опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 42% участников высказали мнение, что представители внеземных цивилизаций либо не посещают Землю, либо их попросту не существует, еще 13% опрошенных затруднились дать ответ.

Опрос проведен среди 2 тысяч респондентов старше 18 лет.

Алтайская быль

В ноябре 2017 года житель села Ело Онгудайского района (Республика Алтай) утверждал, что видел светящийся объект дисковой формы неподалеку от своей животноводческой стоянки на льду замерзшей реки.

На следующий день на месте предполагаемой посадки неопознанного летательного объекта обнаружились следы неясного происхождения: круг подтаявшего льда диаметром три метра, а также небольшие трехпалые следы, напоминающие птичьи. Все место посадки испытало на себе воздействие высокой температуры — подтаяли лед и снег.