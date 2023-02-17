17 февраля
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Жизнь

ТАСС: бывшего футболиста и блогера Савина оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

Тверской суд Москвы оштрафовал блогера и бывшего футболиста Евгения Савина за дискредитацию российской армии. Об этом сообщает ТАСС.

Суд, Фемида.
Суд, Фемида.
unsplash.com.

Суд установил, что Евгений Савин в декабре 2022 года опубликовал на YouTube видеообращение, в котором высказал негативное отношение к СВО на Украине.

«Суд признал Савина виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов РФ и ее граждан)», — сказано в документе.

Суд обязал блогера выплатить штраф — 50 тыс. рублей.

Евгений Савин начал свою карьеру в футбольном клубе «Амкар», затем выступал за такие клубы, как «Томь», «Урал», «Тюмень», «Луч-Энергия». Также он работал комментатором на «Матч ТВ», а с 2018 года ведет свой YouTube-канал «КраСава».

Ранее российских музыкантов Алексея Кортнева (лидера группы «Несчастный случай») и Дмитрия Чувелева вызвали в отделение полиции для выяснения обстоятельств концерта в новосибирском Академгородке.

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