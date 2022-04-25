Театральный «Дебют» Алтайского государственного института культуры состоится в Барнауле

29 апреля 2022 года в Алтайском крае стартует молодежный просветительский проект «Дебют», разработанный Алтайским государственным институтом культуры. Он направлен на эстетическое воспитание молодежи и формирование личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей средствами театрального искусства и будет реализован на средства гранта Губернатора Алтайского края в области культуры.

Молодежный просветительский проект предполагает показ четырех театральных постановок на главных театральных площадках Алтайского края. Спектакли поставлены режиссерами — педагогами Алтайского государственного института культуры, а роли исполняют студенты выпускных курсов театральных направлений.

Специфика проекта позволяет одновременно решать несколько задач: приобщить молодежь к искусству театра, пробудить интерес к театральному творчеству и познакомить с основами актерского мастерства, будущие актеры приобретут опыт профессиональной деятельности на ведущих сценических площадках Алтайского края, а руководство театров будет иметь возможность наблюдать репетиционный и постановочный процесс и пополнить театры молодыми актерами.

Начало реализации проекта связано с прокатом одного из самых интересных из цикла студенческих спектаклей «Мещане» М. Горького. Пьеса рассказывает об истории мещанской семьи, которая столкнулась с зарождающейся сменой поколений. Конфликт, драма двух поколений старшего и молодого. Режиссер спектакля Михаил Тумашов точно и тонко следует авторскому тексту, студенты четвертого курса специальности «Актерское искусство» прекрасно воплощают образы начала прошлого века. Спектакль смотрится на одном дыхании, очень современно.

АГИК

Алтайский государственный институт культуры, Алтайский государственный музыкальный театр приглашают зрителей на спектакль, показ которого состоится 29 апреля 2022 года в 18:00 по адресу пр. Комсомольский, 108.

Вход по предварительной записи: +7−995−697−30−37.

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