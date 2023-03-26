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Жизнь

Течет Катунь. Маршрут на тундру, бешенство: главное за день на Алтае

Altapress.ru вспоминает о важных и интересных событиях, которые произошли в Алтайском крае 24 марта.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • Между тем в Заринске введен карантин по бешенству. Город на 60 дней получил статус «неблагополучного пункта». Карантин отменят после убоя или уничтожения трупа последнего животного, подозреваемого в заражении бешенством. А также — после проведенных соответствующих мер для ликвидации заболевания.
  • Накануне на железнодорожном переезде в Алтайском крае водитель легковушки выехал на железнодорожный переезд как раз перед приближающимся грузовым поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. По предварительной информации, водитель автомобиля не пострадал.
  • Бдительный житель наукограда не поддался на уловки мошенника и сломал схему — просто положил телефон, когда ему начали «петь байку» про оформленный кредит. В связи с этим полиция напоминает — следует быть предельно бдительными при общении с неизвестными. Особенно если речь заходит о финансовых операциях. Лучше положить трубку и перезвонить на горячую линию банка.

Ранее сообщалось, что первые весенние цветы появились в Тигирекском заповеднике. В заповеднике рассказали, что притигиреской части лесостепи места еще лежит снег, однако на бесснежных сопках уже цветут адонис пушистый и голосемянник алтайский.

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